Futbol - Cita internacional

L’RCDE Stadium, l’escenari gairebé confirmat per acollir el partit entre Andorra i Anglaterra

La UEFA encara no té fixat cap estadi on jugar el partit de tornada, i s'estan valorant alternatives ubicades més al nord del país

Després de tancar la primera finestra de la fase de classificació per al Mundial del 2026 amb dues derrotes, contra Letònia i Albània, el pròxim partit de la selecció andorrana en aquesta fase és contra Anglaterra. Serà el 7 de juny, matx que hauria de servir per encetar, de forma oficial, l’estadi que la Federació Andorrana de Futbol (FAF) està ultimant a Encamp. Però no serà així, i aquesta es jugarà a l’estadi de l’Espanyol, l’RCDE Stadium.

Cal recordar que la FAF estava valorant tres possibles destinacions catalanes per acollir la cita, i que des d’un primer moment la infraestructura de Cornellà-El Prat ja es va posicionar com la favorita. De fet, el periodista de RAC1 Damià López ja va informar el passat dia 21 que aquest duel entre tricolor i anglesos seria a l’RCDE Stadium, i així ho ha pogut saber EL PERIÒDIC. De fet, durant els darrers dies, representants de l’ens andorrà i de l’anglès s’han reunit al camp esmentat per acabar de fer-ne una valoració i deixar gairebé tancada la decisió.

Així mateix, la UEFA encara no té fixat cap estadi on jugar el partit de tornada entre totes dues seleccions, programat per al 6 de setembre. I tot apunta que no serà a Wembley, on els vigents subcampions d’Europa juguen com a locals. En aquest sentit, i segons ha pogut saber aquest mitjà, s’estan valorant alternatives ubicades més al nord del país, com Anfield, a Liverpool, o Old Trafford, a Manchester.

La sub19 de futsal cau contra Eslovènia

La selecció sub19 de futbol sala ha encetat avui el Preeuropeu amb una derrota contra Eslovènia per 5-0, al Centre Olímpic Zemgale de Jelgava, a Letònia. Els d’Èric Flinch, acompanyat a la banqueta per Talin Puyalto, han arribat a la mitja part perdent per la mínima, però els rivals han sentenciat a la segona meitat. Urban Sevenšek s’ha assignat un doblet, i la maneta l’han completat Vid Prah, Mihael Čop i un gol en pròpia de José Gabriel Angulo. El pròxim duel dels tricolor arriba demà (18.00 hores) davant l’amfitriona, i el dissabte (13.00 hores) jugaran contra Bèlgica.