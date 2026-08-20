Espot Miró, present a la 36a assemblea general dels Jocs del Mediterrani que aquest any se celebren a Tàrent

Tot a punt per al tret de sortida, demà divendres, dels Jocs de Tàrent 2026. La inauguració serà el punt inicial dels dies de competició, però aquest dijous l’activitat ja s’ha posat en marxa amb l’assemblea general dels Jocs del Mediterrani. Precisament la 36a edició de la trobada ha comptat amb la presència del president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Xavier Espot Miró, qui s’ha desplaçat fins a la localitat italiana per estar al costat de la delegació.
El principal tema de l’assemblea ha estat l’elecció del nou president del Comitè Internacional dels Jocs del Mediterrani. Després d’una única candidatura presentada, el professor Francesco Purromuto, actual president de la Comissió d’Ètica i Jurídica del CIJM, ha estat nomenat nou president. Més enllà de la votació de la presidència, la trobada també ha servit per aprovar els comptes del comitè i per abordar els propers reptes de futur de l’organització.
En aquest sentit, el president del COA ha volgut felicitar Purromuto, a qui li ha desitjat «els majors encerts durant el seu mandat». Espot Miró també s’ha referit a l’inici de la competició i a la inauguració, i ha asseverat que «estem ja tots a punt per començar a competir. L’arribada de tota la delegació ha estat bona i demà tindrem una inauguració que serà impecable i que donarà el tret de sortida als dies que tenim per davant».