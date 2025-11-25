Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Pugen els ajuts i subvencions a entitats esportives. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Suport a l'esport del país

Esports entrega més de 4,7 milions d’euros en subvencions i ajuts a federacions i entitats esportives durant el 2025

Les federacions i entitats s'han endut la major part dels diners amb un total de 4.426.865,07 euros, un 3,5% més respecte a l'any 2024

El ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha atorgat durant el 2025 un total de 4.774.514,86 euros en subvencions i ajuts puntuals a federacions i entitats esportives, el que representa una variació positiva del 3,5% respecte a l’any 2024.

Quant a les subvencions a federacions i entitats esportives, s’han atorgat un total de 4.426.865,07 euros, un 3,5% més respecte a l’any 2024. Destaca la subvenció per a la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), amb un 30% de l’import total atorgat (30,4% l’any anterior).

Destaca la subvenció per a la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), amb un 30% de l’import total atorgat (30,4% l’any anterior)

Els ajuts puntuals a federacions i entitats esportives atorgats enguany sumen un total de 347.649,79 euros. En aquest sentit, destaca que un 46% del total es reparteix equitativament entre les entitats: Bàsquet Club Andorra, Federació Andorrana d’Atletisme, Federació Andorrana de Voleibol i Federació Andorrana de Rugbi.

Pel que fa a les beques del Programa d’alt rendiment d’Andorra (ARA), hi ha hagut 53 esportistes amb beca econòmica (44 la temporada anterior) i la quantitat total liquidada ha estat de 418.612,50 euros, un 12% més que a la temporada anterior.

D’aquests, el Programa Elit ha rebut un 46,2% (46,2% la temporada anterior), el Programa Promeses un 34,9% (36,1% la temporada anterior), el Programa Plans Especials/Pre-elit un 5,8% (8,7% la temporada anterior), el Programa Joves Promeses un 6,9% (4,7% la temporada anterior) i el nou Programa Esports Col·lectius un 6,3% (4,2% la temporada anterior). Aquest any, els premis per als resultats internacionals més destacats han repartit un total de 58.500 euros.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
Casal confirma la detecció de vuit exemplars d’os bru aquest any i confirma que no hi ha hagut cap atac al bestiar
Uber inicia la trajectòria al Principat amb el servei de gamma superior Uber Comfort, operatiu a tot el país
Ensenyat i Codina revisen l’estat d’execució de les obres a Sant Julià i es reuneixen amb els cònsols lauredians

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
El Ranger’s posa fi als impagaments gairebé quatre mesos després i es focalitza a mantenir el liderat a la lliga
  • Esports
L’FC Andorra cau en zona de descens mentre prepara el duel contra l’Sporting de Gijón amb els tècnics interins
  • Esports
L’infantil del MoraBanc preparat per disputar la Minicopa amb la motivació de Bassas, Guerrero i Plaza
Publicitat
Entrevistes esportives
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Vincent Maduro ‘Vinsky’
Creador de contingut i directiu de l’Sporting Club Escaldes
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu