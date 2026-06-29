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  • Erik Faura, durant la prova. | FotoEsport
El Periòdic d'Andorra
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Automobilisme

Erik Faura suma un podi a la Pujada Arcalís i ascendeix a la novena posició absoluta del CAAM

Alhora, es consolida en la segona posició del certamen pel que fa a la categoria grup 4 quan encara queden dues proves per disputar

Erik Faura va ser un dels protagonistes de la Pujada Arcalís, la tercera prova del Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM) disputada el passat cap de setmana. El jove pilot andorrà, qui aquest mes de juny va complir 19 anys, va tornar a mostrar un bon ritme que li va permetre sumar un nou podi al seu palmarès. Faura, campió el 2025 del CAAM en la categoria turismes, va fer una cursa impecable com ho demostren els registres obtinguts en les quatre pujades puntuables. Només a la primera pujada va cedir uns segons, però a les tres següents va gairebé calcar els temps.

Amb aquest nou podi a Arcalís, ascendeix a la novena posició absoluta del campionat i alhora es consolida en la segona posició del certamen pel que fa a la categoria grup 4 quan encara queden dues proves per disputar. La primera serà a finals de juliol amb motiu de la Pujada a la Peguera, i la Pujada a Beixalís a finals de setembre.

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