Futbol - Primera Federació

Els inicis dels partits fora de casa, la clau que necessita millorar l’FC Andorra per accedir al play-off

Amb només 18 anys Iván Rodríguez s'ha convertit en un habitual a l'11 inicial, sent el vuitè jugador tricolor més utilitzat

Ja ho va deixar clar el diumenge passat ‘Beto’ Company, i aquest matí Iván Rodríguez n’ha tornat a fer èmfasi: l’FC Andorra necessita corregir les primeres parts, principalment als partits lluny de l’Estadi Nacional. “A fora els hem de millorar”, ha assenyalat el jove lateral, i si això passa i continuen amb la bona dinàmica al seu feu, “estarem al play-off”.

Els pirenaics són ara sisens a un punt del cinquè classificat, el Barakaldo, i al vestidor són conscients que els desplaçaments els han de jugar com la segona part d’Amorebieta. “[L’empat] És un gran resultat, no perden a casa seva des de l’octubre. La primera meitat va ser una mica més fluixa, però a la segona vam estar atacant tota l’estona i vam poder empatar”, ha dit el de Santpedor, indicant que en aquesta línia és en la qual han de continuar.

Amb només 18 anys està sent un dels noms propis dels tricolor, i ja s’ha convertit en un habitual a l’esquema inicial. “A principis d’any no m’ho esperava, però m’han donat les oportunitats i les he pogut aprofitar, i estic molt content”, ha expressat, afegint que l’entrenador “confia en mi” i que aquesta situació també s’ha d’aprofitar. Rodríguez ha disputat aquesta temporada 21 matxs a Primera Federació i un de Copa del Rei, esdevenint el vuitè jugador més utilitzat.