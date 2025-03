Futbol - Primera Federació

L’FC Andorra marxa d’Amorebieta amb una sensació agredolça, però convençut que s’assolirà l’objectiu

Els tricolor reben diumenge l'Arenteiro en un matx en què 'Beto' Company considera que els tres punts "ens col·locarien pràcticament al play-off"

Que els partits com a visitant continuen sent l’assignatura pendent de l’FC Andorra és evident, i que accedir al play-off els continua sent una llosa, també. “Quantes vegades hem jugat aquest partit aquesta temporada, amics”. Així va començar ‘Beto’ Company la roda de premsa posterior a l’empat d’ahir a Amorebieta, assenyalant que durant els darrers dies havien fet èmfasi en aquests primers minuts que més els està costant, sobretot per no encaixar perquè “costa molt remuntar en aquesta categoria”.

Els pirenaics no van aprofitar la derrota del Barakaldo i del Sanse i es mantenen a la sisena posició amb 42 punts, un menys que els del Lasesarre i a dos del filial txuri-urdin i del Nàstic de Tarragona. En aquest sentit, el tècnic tricolor va reconèixer marxar del Nuevo Urritxe amb una sensació agredolça. Per una part perquè “deixem escapar una nova oportunitat”, però per l’altra sent conscients que a la Primera Federació “costa aixecar partits i hem sigut capaços d’empatar i de generar per poder guanyar”.

Parlant concretament del partit, el vallenc va esmentar no agradar-li la sensació de descontrol de la primera meitat: “Sortim penalitzats a la primera acció. La pèrdua es pot produir, però no la centrada lateral ni que un rival remati sol dins l’àrea. Hem de defensar bé aquesta mena d’accions”. L’entrenador va apuntar que al segon temps van haver d’arriscar més i enfonsar els de Natxo González per tenir més situacions de gol, “i crec que ha sortit bé”. “Hem jugat 35 minuts molt bons minimitzant un bon rival”, va afegir.

La nova oportunitat per accedir entre els cinc primers classificats arribarà aquest diumenge (12.00 hores) a l’Estadi Nacional. L’FC Andorra rebrà l’Arenteiro, actual vuitè classificat amb dos punts menys, en un matx en què Company considera que els tres punts “ens col·locarien pràcticament al play-off”. “Veig l’equip bé perquè molts jugadors estan bé. Tinc una bona sensació pel que fa a la dinàmica, al dia a dia i al nivell individual dels jugadors, i estic convençut que si som capaços de mantenir-ho, aconseguirem l’objectiu”, va finalitzar.