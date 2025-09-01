Irineu Esteve i Gina del Rio tanquen la primera etapa de la pretemporada amb dos top 10 a l’Alliansloppet de Suècia

Els fondistes andorrans Irineu Esteve i Gina del Rio han competit aquest cap de setmana a Trollhättan (Suècia) en les proves de l’Alliansloppet, puntuables per a la Copa del Món de rollerski. Tots dos han aconseguit resultats destacats que han confirmat el seu bon moment de forma i la solidesa de la preparació d’aquesta primera etapa de la pretemporada, la qual tot just ha arribat al seu final.
Dissabte, en la prova de 48 quilòmetres, Del Rio ha obtingut una meritòria sisena posició amb un temps de 2:04.37,2, quedant-se a només 15,1 segons de la vencedora, la noruega Magni Smedaas (2:04.22,1). Esteve, en canvi, no ha pogut completar la cursa després que se li hagi trencat un bastó i hagi decidit aturar-se per reservar forces per a l’endemà.
Diumenge, en la cursa individual de 15 quilòmetres, tant Esteve com Del Rio han entrat dins del top10 en unes proves d’alt nivell. Esteve ha acabat setè amb un registre de 34.14,2, a +1.16,9 del guanyador, el suec Alvar Myhlback (32.57,3), i a només 22 segons del podi, que ha tancat el també suec Truls Gisselman (+54,4). Del Rio ha finalitzat vuitena amb un temps de 39.39,4, a +1.43,9 de la primera classificada, la sueca Emma Ribom (37.55,5), i a tan sols 29 segons de la tercera plaça, que ha estat per a la noruega Silje Oeyre Slind (+1.14,9).
El director tècnic de la secció de fons, Xabier de Val, ha valorat molt positivament les actuacions dels dos corredors: “Tant la cursa de dissabte com les de diumenge amb les posicions dins del top 10 mostren que l’estat de forma és molt bo i que el treball a Torsby ha donat resultats”. De Val també ha remarcat que, amb el tancament d’aquesta primera fase de la pretemporada, ara toca recuperar-se per afrontar el darrer tram de preparació: “El balanç ha estat força positiu”, ha conclòs.