  • Del Rio continua entrenant a La Rabassa, on romandrà fins dissabte. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Esquí de fons

Els fondistes, Esteve i del Rio ultimen la preparació per als Jocs abans del debut i amb el calendari ja definit

El calendari olímpic de l’esquí de fons preveu una agenda intensa per als tricolor, amb proves a Tesero al llarg de la primera quinzena de competició

Irineu Esteve i Gina del Rio encaren la recta final de la seva preparació per als Jocs Olímpics d’Hivern de Milano-Cortina, la gran cita de la temporada. Tots dos fondistes es troben ultimant els entrenaments abans de desplaçar-se a Pedrazzo, seu de l’esquí de fons durant els Jocs.

Esteve es troba des d’aquest dimarts a Seefeld, on està concentrat amb el Team Aker. L’estada a Àustria permet al fondista andorrà treballar en unes condicions òptimes per acabar d’afinar la preparació olímpica. Està previst que viatgi directament a Pedrazzo el pròxim 3 de febrer. La seva estrena competitiva serà el diumenge 8 de febrer, amb la prova dels 20 quilòmetres skiathlon, a partir de les 12.30 hores.

Tots dos fondistes es troben ultimant els entrenaments abans de desplaçar-se a Pedrazzo, seu de l'esquí de fons durant els Jocs

Per la seva banda, Del Rio continua entrenant a La Rabassa, on romandrà fins dissabte. Aquell dia es desplaçarà cap a Pedrazzo amb l’staff tècnic de l’equip de fons de la FAE, format per Xabier del Val, Marc Puigsubirà i Cristian Zorzi. La fondista debutarà als Jocs el dissabte 7 de febrer, en la prova dels 20 quilòmetres skiathlon, programada a les 13.00 hores.

El calendari olímpic de l’esquí de fons preveu una agenda intensa per als representants andorrans, amb diverses proves a Tesero al llarg de la primera quinzena de competició.

