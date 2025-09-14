Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Esports
Esquí de fons - entrenaments

Els fondistes andorrans, Ireneu Esteve i Gina del Rio, reprenen l’activitat entrenant a Font Romeu

Els dos fondistes tricolor han tornat a l’activitat després de l’estada a Escandinàvia de final del mes d’agost, i després d’uns dies d’assimilació i descans.

Irineu Esteve i Gina del Rio es troben a Font Romeu entrenant. Els dos fondistes andorrans han tornat a l’activitat després de l’estada a Escandinàvia de final del mes d’agost, i després d’uns dies d’assimilació i descans. Esteve i Del Rio s’exercitaran a l’estació francesa durant dues setmanes, per continuar amb la preparació de la temporada.

Així les coses, Esteve comptarà els pròxims dies amb l’acompanyament del seu entrenador del Team Aker, Hans Kristian Stadheim, que viatjarà a Font Romeu per supervisar la preparació. Així mateix, Gina del Rio entrenarà els primers dies al seu ritme buscant l’aclimatació, per després unir-se als entrenaments de l’equip de França, que té previst acudir també a Font Romeu.

En acabar aquest mes de setembre, Irineu Esteve viatjarà a Oslo amb el Team Aker, i serà novament a Torsby per entrenar amb l’equip. Gina del Rio, per la seva part, serà del 14 al 22 d’octubre a Premanon, amb l’equip femení de França. Ja de l’1 al 9 de novembre, els dos junts, Esteve i Del Rio, seran a Davos per entrenar en neu.

