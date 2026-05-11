El VPC obtindrà fins a 325.579 euros de subvenció després que l’Executiu n’incrementi l’aportació en 85.000 euros

La situació que travessa el VPC no ha passat pas de llarg a Govern, qui incrementarà en gairebé 85.000 euros la subvenció que destina al club de l’oval per acabar sent de 325.579 euros. És a dir, un 35% més respecte a l’atorgat el 2025, que van ser 241.000 euros. Així ho han esmentat aquest matí la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, acompanyada pel secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, anunciant que les subvencions d’enguany per a les federacions i entitats esportives creixeran en un 8% fins als 4.781.127,93 euros.
Entrant al detall de la casuística del VPC, Bonell ha reconegut que des de l’Executiu ja es preveia un augment de 80.000 euros i que a principi de curs ja van ser coneixedors de la situació del club, que havia perdut “un patrocinador molt important”. Així, ha mencionat que quan es va calcular la subvenció per mantenir-se a la categoria, ho havien fet amb “aquest patrocini” que “després van perdre”.
Però des del ministeri no volen que aquest cas es converteixi en un precedent. I és que ja hi ha hagut casos en què un club perdés, per exemple, un patrocinador, i la ministra ho ha reconegut. “En tot cas, ha de servir perquè es prenguin les mesures i no passi més, perquè si l’entitat no pot substituir aquell patrocini s’han de fer reajustaments molt importants”, ha indicat. En aquest sentit, ambdós mandataris han aprofitat el cas per reiterar que els clubs han de fer un estudi i una planificació econòmica que faci el projecte viable i sostenible en cas de pujar de categoria sense estar depenent dels diners públics.
La FAE, al capdavant
Pel que fa al global de les subvencions, les quals es repartiran entre 40 entitats −24 d’esports olímpics, vuit més d’esports no olímpics i vuit d’esports col·lectius−, continua sent la FAE la que encapçala la llista. Enguany rebrà 1.451.194 euros, seguida per la FAM, amb 309.735 euros, i la FAA, amb 207.720. Quant a les entitats no olímpiques, l’FMA és l’única que supera els 100.000 euros (109.617), mentre que als esports col·lectius, més enllà del VPC, destaca que el MoraBanc Andorra rebrà 224.819 euros (23.819 euros més que l’any passat) i la FAR 204.135 (39.135 euros més). Per contra, l’FC Andorra es mantindrà amb 17.000 euros.
L’alt rendiment
La principal novetat és la implementació d’una subvenció per a l’alt rendiment, tant per a esports individuals com col·lectius. En aquest primer cas, enguany afecta vuit esportistes d’elit, cinc de la FAE, dos de la FAA i un de la FACC, tot i que la voluntat de cara el 2027 és estendre-ho a tota la piràmide esportiva des de l’Esport-Estudi. D’altra banda, destaquen tres esports col·lectius amb els quals l’objectiu és prioritzar la participació dels andorrans i residents: les Grandalles i sis conjunts del VPC, 13 del MoraBanc i vuit del Club Vòlei Andorra.