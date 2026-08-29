El Ranger’s s’acomiada de la Champions amb una derrota davant el Clic Chisinau després d’avançar-se al marcador

El Ranger’s de Sant Julià de Lòria ha posat punt final a la seva participació en la ronda prèvia de la Champions League de futbol sala amb una derrota per 1-4 davant el Clic Chisinau, campió de Moldàvia. El Ranger’s ha obert el marcador al minut 9 per mitjà de Nazzaro, un gol que ha permès als d’Aitor Garcia arribar al descans amb un avantatge mínim. El tècnic lauredià ha considerat, però, que el resultat podria haver estat més ampli: «Hem marxat al descans amb 1-0 guanyant quan podríem haver marxat tranquil·lament amb un 3-0. La pilota no ha entrat».
A la represa, el Clic Chisinau ha aconseguit empatar al minut 22 gràcies a Botnaru. Cinc minuts després, Crasnov ha culminat la remuntada amb l’1-2 i el mateix jugador ha tornat a marcar només un minut més tard per situar l’1-3. Vasilevschi ha tancat el marcador al minut 32 amb l’1-4 definitiu. Malgrat el resultat, els lauredians han disposat de diverses oportunitats per tornar a entrar en el partit. «A la segona meitat és cert que les cames ja no donaven més de si. Ens han remuntat fins a l’1-3 i nosaltres hem tingut tres ocasions clares abans de jugar de cinc, però no han entrat», ha explicat Garcia.
El tècnic del Ranger’s ha lamentat que el marcador final no reflectís, segons el seu parer, el desenvolupament del duel. «Marxem una altra vegada amb un 1-4 perdent quan la realitat ha estat molt diferent», ha apuntat. Tot i l’eliminació, Garcia ha volgut posar en valor el paper dels seus jugadors durant la competició: «Estic molt orgullós de la feina que han fet els meus jugadors, han lluitat fins al final». Garcia també ha destacat la dificultat dels rivals que s’han trobat en aquesta ronda europea, assenyalant que s’han enfrontat a «equips semiprofessionals amb jugadors professionals». «Ho hem intentat fer el millor possible. Ho hem donat tot per representar amb orgull el nostre club a Europa i el nostre país», ha conclòs l’entrenador lauredià.