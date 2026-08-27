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Pol Forcada Quevedo
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Futsal - Cita continental

El Ranger’s, a punt de donar la sorpresa de la jornada contra l’Amigo Northwest búlgar a la prèvia de la Champions

Tot i el 2-0 amb el que s’ha arribat al descans, els lauredians s'han plantat a la segona meitat sense por i, just iniciar-la, Marc Ferré ha marcat (4-1)

El Ranger’s ha estat a punt de donar la sorpresa de la jornada al grup H de la fase prèvia de la Champions League de futbol sala. Els d’Aitor Garcia, plantejant un partit molt seriós i amb molt rigor defensiu, han caigut 4-1 davant l’Amigo Northwest en el segon duel d’aquesta fase. Tot i el 2-0 amb el que s’ha arribat al descans, els lauredians s’han plantat a la segona meitat sense por i, just iniciar-la, Marc Ferré ha marcat. L’equip búlgar, però, ha acabat sentenciant a les acaballes. Els tricolor clouran demà (14.00 hores) la fase de grups contra el Clic Chisinau moldau.

El Ranger’s cau davant el Mad Max finlandès en el primer partit de la fase prèvia de la Champions League

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