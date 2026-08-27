El Ranger’s, a punt de donar la sorpresa de la jornada contra l’Amigo Northwest búlgar a la prèvia de la Champions

El Ranger’s ha estat a punt de donar la sorpresa de la jornada al grup H de la fase prèvia de la Champions League de futbol sala. Els d’Aitor Garcia, plantejant un partit molt seriós i amb molt rigor defensiu, han caigut 4-1 davant l’Amigo Northwest en el segon duel d’aquesta fase. Tot i el 2-0 amb el que s’ha arribat al descans, els lauredians s’han plantat a la segona meitat sense por i, just iniciar-la, Marc Ferré ha marcat. L’equip búlgar, però, ha acabat sentenciant a les acaballes. Els tricolor clouran demà (14.00 hores) la fase de grups contra el Clic Chisinau moldau.