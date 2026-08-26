El Ranger’s cau davant el Mad Max finlandès en el primer partit de la fase prèvia de la Champions League

El Ranger’s ha caigut davant el Mad Max finlandès per 8-0 en el primer partit de la ronda prèvia de la Champions League de futbol sala que s’ha disputat aquest dimecres. Els d’Aitor Garcia no han pogut fer res davant el campió finès, conjunt que ha estat molt superior en tots els aspectes del joc, sobretot a la primera meitat. Malgrat això, els lauredians no han abaixat els braços han realitzat una bona segona part, amb oportunitats clares per marcar.
«A la primera meitat hem sortit tous i ells eren avions, ens han passat per sobre. A la segona he modificat algunes coses i, ho dic ben clar, marxo satisfet amb aquesta», ha citat el tècnic en finalitzar el duel. «Ja sabíem el que ens trobaríem, això és la lligueta prèvia de la Champions, ara toca recuperar cames per a demà», ha completat. El pròxim partit del Ranger’s serà demà a les 18.30 hores contra l’amfitrió, l’Amigo Northwest de Bulgària.