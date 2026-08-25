El futsal del Ranger’s jugarà la prèvia de Champions League davant el Mad Max, el Clic Chisinau i l’Amigo Northwest

El vigent campió de la lliga nacional de futbol sala, el Ranger’s, obrirà demà la fase prèvia de la Champions League. Enquadrat al Grup H, el conjunt lauredià jugarà aquest dimecres davant el Mad Max finlandès (15.30 hores). L’endemà ho farà contra l’amfitrió, l’Amigo Northwest búlgar (18.30 hores), i dissabte contra el Clic Chisinau moldau. Només el primer classificat passarà al quadre gran.
Tot i això, els d’Aitor Garcia volen donar «una bona imatge» del futsal andorrà, en la seva segona vegada que competiran a la fase prèvia de la màxima competició europea després de fer-ho el 2024, i aspiren a «aconseguir donar un ensurt a algun dels equips», tal com han citat des del club.