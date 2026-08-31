El porter de l’FC Andorra Jan Lagunas està a punt de tancar la seva cessió a un conjunt punter de la Lliga Multisegur

Fa tan sols dues setmanes es va anunciar que Jan Lagunas, Stefan Golubović i Tiago Olmedo, del Gimnàstic de Manresa, formarien part del primer equip de l’FC Andorra tot i mantenir fitxa de filial. En aquest sentit, en el cas del primer, el club va apuntar que es comptava amb ell per completar la terna de porters com a tercer figurant, però la recent arribada de Jesús Owono ha obligat a buscar-li destí. És en aquest punt, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, que ha entrat en joc la Lliga Multisegur Assegurances.
De fet, ha estat la mateixa direcció esportiva tricolor la qual ha ofert el porter a un dels conjunts punters de la Primera Divisió nacional de futbol perquè sumi minuts de qualitat en una lliga molt més competitiva que la Primera Catalana en la qual competeix el filial. Es tractaria, deixant de banda l’Inter d’Escaldes, d’un dels dos equips que han jugat enguany ronda prèvia europea.
Cal esmentar que Lagunas, de només 19 anys, ha estat suplent amb l’FC Andorra en les dues primeres jornades de lliga, però ahir, contra l’Eibar, el seu lloc ja el va ocupar Owono. La temporada passada també va ser convocat en els tres partits que van coincidir amb les finestres de seleccions: la visita a Ipurua precisament contra l’Eibar, a Zubieta contra la Reial Societat B i a El Plantío davant el Burgos.
Manso, després de la derrota
Després de caure per la mínima, el tècnic de l’FC Andorra, Carles Manso, va reconèixer en roda de premsa no haver estat capaç de trobar la manera de superar el bloc baix de l’Eibar. «No hem acabat de saber com atacar-lo i després, amb l’expulsió, tampoc hem acabat de tenir ocasions clares», va admetre, reconeixent que aquesta mena d’escenaris se’ls plantejarà més d’una vegada al llarg del curs.
En tot cas, tot i convertir-se en la segona desfeta consecutiva, va demanar evitar el pessimisme: «Encara és molt d’hora, no ens hem d’alarmar, hem de continuar creixent». Així, va apuntar que l’equip tricolor haurà d’aprendre a moure la pilota amb més velocitat i trobar millors situacions davant rivals replegats. «La nostra idea no canvia, som qui som, som el club que som i hem de seguir creixent amb això», va assegurar, incidint que la lliga «és una cursa de fons».