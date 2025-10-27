El Pas de la Casa podria quedar expulsat de la Lliga Multisegur Assegurances aquesta mateixa setmana

La patata calenta de la Lliga Multisegur Assegurances va recaure durant poc temps al Ranger’s, tot i que aquesta casa va ser la primera a informar que la situació s’havia estabilitzat i que la plantilla tornava als entrenaments. Ara bé, qui no es treu de sobre el rebombori és el Pas de la Casa, que aquest mateix dimecres, tot i haver jugat el darrer partit, podria quedar expulsat de la competició.
Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, el Carroi, rival del conjunt encampadà el darrer cap de setmana –matx que va cloure amb un 0-0–, impugnarà avui l’encontre. El motiu? El Pas només es va presentar amb 13 fitxes, les mínimes necessàries per jugar, tot i que sense arribar a les 16 mínimes que mana el reglament per al llarg del curs. “Ho hem de fer per lògica… Estarem lluitant per la part baixa de la taula”, ha citat un mandatari de l’equip de la capital, afegint que durant la jornada han estat estudiant i redactant el recurs que demà mateix tramitaran al Comitè de Competició, ens que es reuneix cada dimecres.
L’actual situació té certa similitud amb la del passat curs 2022/23, quan llavors era protagonista la UE Engordany
Serà aquest l’encarregat d’acceptar-lo, o no, i el que tindrà la darrera paraula sobre l’exclusió del Pas de la Casa de la màxima competició nacional de futbol, doncs seria la segona ‘incompareixença’ d’aquesta temporada després de la de l’anterior duel davant l’Inter d’Escaldes. Val a dir que la normativa de la FAF recull el fet de no arribar a les 16 inscripcions com “una falta molt greu”, però no determina que aquesta suposi directament convalidar-se com incompareixença. De fet, la font consultada ha posat en dubte que l’equip encampadà acabi fora de la lliga, malgrat lamentar que cada cap de setmana es pot acabar donant la mateixa situació. “Dubto que la recomponguin”, ha citat.
Un déjà-vu
L’actual situació té certa similitud amb la del passat curs 2022/23, quan llavors era protagonista la UE Engordany. Abans de l’aturada de Nadal, el club es va quedar sense les 16 fitxes mínimes que llavors ja regia la competició –es va parlar d’un possible error d’intranet–, i després d’un primer matx en què el Penya Encarnada no va impugnar, sí que ho va fer l’Atlètic d’Escaldes. Sota la direcció de Christian Cellay el conjunt es va reforçar al gener, però els impagaments van acabar fent que la plantilla, a l’abril, no es presentés en un primer partit contra l’Inter d’Escaldes ni al del cap de setmana següent contra la UE Sant Julià. Després van tornar a competir per acabar descendint.
Cal destacar que llavors el Comitè de Competició no va acomiadar l’Engordany, tot i teòricament arribar als tres ‘strikes’ perquè així fos –l’any següent es va modificar al topall actual de dues incompareixences–, ja que el matx contra l’Atlètic simplement es va comptabilitzar amb triomf escaldenc.