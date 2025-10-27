Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Juan Pablo Corrales Eynard, 'Juanpi', durant el partit del cap de setmana contra el Carroi. | FAF
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol nacional

El Pas de la Casa podria quedar expulsat de la Lliga Multisegur Assegurances aquesta mateixa setmana

El Carroi, rival del cap de setmana, impugnarà el partit perquè els encampadans no disposaven de les 16 fitxes mínimes que marca el reglament

La patata calenta de la Lliga Multisegur Assegurances va recaure durant poc temps al Ranger’s, tot i que aquesta casa va ser la primera a informar que la situació s’havia estabilitzat i que la plantilla tornava als entrenaments. Ara bé, qui no es treu de sobre el rebombori és el Pas de la Casa, que aquest mateix dimecres, tot i haver jugat el darrer partit, podria quedar expulsat de la competició.

Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, el Carroi, rival del conjunt encampadà el darrer cap de setmana –matx que va cloure amb un 0-0–, impugnarà avui l’encontre. El motiu? El Pas només es va presentar amb 13 fitxes, les mínimes necessàries per jugar, tot i que sense arribar a les 16 mínimes que mana el reglament per al llarg del curs. “Ho hem de fer per lògica… Estarem lluitant per la part baixa de la taula”, ha citat un mandatari de l’equip de la capital, afegint que durant la jornada han estat estudiant i redactant el recurs que demà mateix tramitaran al Comitè de Competició, ens que es reuneix cada dimecres.

L’actual situació té certa similitud amb la del passat curs 2022/23, quan llavors era protagonista la UE Engordany

Serà aquest l’encarregat d’acceptar-lo, o no, i el que tindrà la darrera paraula sobre l’exclusió del Pas de la Casa de la màxima competició nacional de futbol, doncs seria la segona ‘incompareixença’ d’aquesta temporada després de la de l’anterior duel davant l’Inter d’Escaldes. Val a dir que la normativa de la FAF recull el fet de no arribar a les 16 inscripcions com “una falta molt greu”, però no determina que aquesta suposi directament convalidar-se com incompareixença. De fet, la font consultada ha posat en dubte que l’equip encampadà acabi fora de la lliga, malgrat lamentar que cada cap de setmana es pot acabar donant la mateixa situació. “Dubto que la recomponguin”, ha citat.

Un déjà-vu

L’actual situació té certa similitud amb la del passat curs 2022/23, quan llavors era protagonista la UE Engordany. Abans de l’aturada de Nadal, el club es va quedar sense les 16 fitxes mínimes que llavors ja regia la competició –es va parlar d’un possible error d’intranet–, i després d’un primer matx en què el Penya Encarnada no va impugnar, sí que ho va fer l’Atlètic d’Escaldes. Sota la direcció de Christian Cellay el conjunt es va reforçar al gener, però els impagaments van acabar fent que la plantilla, a l’abril, no es presentés en un primer partit contra l’Inter d’Escaldes ni al del cap de setmana següent contra la UE Sant Julià. Després van tornar a competir per acabar descendint.

Cal destacar que llavors el Comitè de Competició no va acomiadar l’Engordany, tot i teòricament arribar als tres ‘strikes’ perquè així fos –l’any següent es va modificar al topall actual de dues incompareixences–, ja que el matx contra l’Atlètic simplement es va comptabilitzar amb triomf escaldenc.

Comparteix
Notícies relacionades
Un pas ferm cap a l’accés a l’habitatge
Ibai Gómez, contundent després de la dura derrota contra el Màlaga: “Ha sigut el pitjor partit que hem fet fins ara”
El Govern pagarà els interessos i avalarà durant set anys les hipoteques del nou Programa d’accés al primer habitatge

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Plaza reconeix que “encara no som prou madurs per mantenir la regularitat que exigeix la lliga” després de la derrota
  • Esports
Irineu Esteve i Gina del Rio es posen a to per a la pròxima cita de la temporada, a Davos de l’1 al 9 de novembre
  • Esports
Un FC Andorra erràtic i passiu es veu superat per un Màlaga amb un home menys durant 40 minuts (4-1)
Publicitat
Entrevistes esportives
Vincent Maduro ‘Vinsky’
Creador de contingut i directiu de l’Sporting Club Escaldes
Roger Turné
Ciclista de BTT de la FAC i La Nucía BH Coloma Academy
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu