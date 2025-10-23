Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Armando León, celebrant un gol amb la samarreta del Ranger’s davant La Massana, el curs passat. | FAF
Pol Forcada Quevedo
  Esports
Futbol nacional

El Ranger’s torna als entrenaments amb la plantilla centrada en el bon rendiment inicial a la Lliga Multisegur

El Pas també vol deixar enrere els problemes, però només compta amb 11 inscripcions i dubta tenir la resta enllestides pel cap de setmana

Si bé la Lliga Multisegur Assegurances ja ha donat el tret de sortida, el rebombori que l’envolta només fa que créixer. De fet, encara hi ha un club que no disposa de les 16 fitxes mínimes que marca el reglament, el Pas de la Casa, i està en dubte que les tingui enllestides per al partit del cap de setmana. Però aquest és un tema per a després, ja que ara el Ranger’s és el nou protagonista del principal afer de la màxima divisió nacional. O almenys ho era.

Tal com va avançar un altre mitjà, i ha pogut confirmar EL PERIÒDIC, la plantilla fa tres mesos que no cobra i el dimecres no es va presentar a l’entrenament fins, van exposar, la situació no estigués resolta. L’afer, s’ha esmentat, s’està donant amb les transferències des de Mèxic. En aquest sentit, segons una font del club consultada –la qual en cap moment ha negat aquests fets–, els problemes han quedat enrere i avui la plantilla s’ha entrenat amb normalitat “enfocada a sumar els tres punts al partit del diumenge” que jugaran contra l’Esperança, a l’Estadi Nacional a les 16.00 hores.

Tots plegats han fet un ‘reset’ per deixar enrere la mala maror i continuar centrats en el bon inici lliguer

Aquest mateix directiu ha reconegut que tots plegats han fet un ‘reset’ per deixar enrere la mala maror i continuar centrats en el bon inici lliguer que estan tenint. I és que els pupils de Marco Fabián han vençut els dos duels que han jugat, contra el Carroi en el matx corresponent a la tercera jornada i contra l’Atlètic d’Escaldes en la cinquena –la que va significar oficialment l’obertura de la competició–, per situar-se al capdavant de la classificació, d’on ara no volen baixar. Val a dir que l’FC Santa Coloma és l’únic, fins a la data, que suma també sis punts de sis possibles, i ocupa la segona plaça amb pitjor diferència de gols.

Retornant al Ranger’s, del qual avui la directiva s’ha reunit a primera hora de la tarda i posteriorment ho han fet amb els jugadors, cal esmentar que el matx corresponent a la jornada 1 l’havien de jugar precisament avui contra el Pas, tot i que el dilluns ambdós conjunts van decidir canviar la data –finalment es jugarà el 16 de novembre– i donar ‘aire’ a uns encampadans sobre la corda fluixa.

Ara sí, quant a l’equip del Pas de la Casa, actualment compta amb 11 inscripcions i, com s’ha recordat abans, no arriba a les 16 que regeix la normativa. Per aquest mateix motiu, l’anterior duel lliguer davant l’Inter d’Escaldes va quedar suspès, però la plantilla s’ha entrenat amb normalitat confiant que la disjuntiva es resolgui. En cas de no ser així, sumarà la segona incompareixença –llevat que acordin amb el Carroi, rival d’aquest cap de setmana, ajornar el partit– i quedarà fora de la Multisegur. Encara més, és l’únic conjunt que encara no ha disputat cap encontre.

