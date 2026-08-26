James Akinjo i Cameron McGriff són presentats com a tricolor: de rivals a la G League a companys al MoraBanc

Amb els entrenaments de pretemporada ja iniciats, el MoraBanc Andorra ha començat avui les presentacions dels nouvinguts. Així, aquest dimecres ha estat el torn de James Akinjo i Cameron McGriff, dos jugadors que fins fa ben poc eren rivals, però que ara compartiran vestidor amb un objectiu comú. Aquests antecedents es remunten a la temporada 2024/25, quan el base jugava amb l’equip afiliat dels Milwaukee Bucks i l’aler pivot al dels Indiana Pacers, a la G League.
En aquesta línia ha parlat precisament Akinjo, assenyalant que la dupla amb el seu compatriota «funcionarà». «Ens vam enfrontar en alguns partits a la G League i ara serà divertit competir al mateix equip», ha afegit durant la presentació a la Seu Central de MoraBanc. Tampoc ha diferit gaire McGriff a l’hora de valorar la plantilla tricolor: «Ens hem de conèixer i crear bona química, això és el més important durant la pretemporada, i anem pel bon camí».
Tant ells dos, com quatre incorporacions més de les set que s’han fet aquest mercat, no han competit mai a la Lliga Endesa. Ara bé, això no és cap entrebanc i, tal com ha destacat el director esportiu del MoraBanc, Jordi Ardèvol, els sobren ganes per competir sota les ordres de Žan Tabak. Demanat per la lliga de desenvolupament de l’NBA, ha sigut clar: «Ha estat fins ara infravalorada». «Hi ha molt talent i jugadors amb fam i ganes de demostrar no només a l’ACB, sinó al bàsquet europeu», ha completat.