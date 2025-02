El MoraBanc oficialitza el fixatge d’Enzo Goudou-Sinha fins a final de temporada

Com informava EL PERIÒDIC fa un parell de dies, el MoraBanc Andorra acaba d’anunciar el fixatge del francès Enzo Goudou-Sinha, qui arriba fins a final de curs per suplir la baixa de Rafa Luz i compaginar la direcció del joc amb Shannon Evans i Ferran Bassas.

De les seves primeres passes al Nancy, passant pel Champagne Basket, arribant al Cholet Basket fins al Saint-Quentin, el nou jugador tricolor marxa per primer cop del país gal per buscar fer-se un nom a la Lliga Endesa de la mà del MoraBanc. Goudou-Sinha és un base que, tot i la seva joventut, compta amb experiència i destaca per la seva capacitat física, nivell defensiu i llançament exterior. En aquesta darrera temporada al Saint-Quentin ha anotat 10,2 punts (amb un 38% d’encert des del triple) i repartit una mitjana de 2,9 assistències per partit.

El GM del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, ha valorat la incorporació de la següent manera: “És un base que ja porta uns anys jugant a primer nivell a França. Petit i fort amb gran capacitat defensiva i llançament exterior. Esperem que ens ajudi aquests mesos en les diverses rotacions”.