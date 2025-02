El base Enzo Goudou-Sinha signarà amb el MoraBanc Andorra

Fa poc més de 10 dies, abans de la visita a Gran Canària, l’entrenador del MoraBanc Andorra, Joan Plaza, va deixar clar que el club acudiria al mercat a la recerca de reforços d’urgència per intentar pal·liar l’afer amb les lesions i poder donar descans als jugadors que ja hi ha en plantilla. Els principals objectius eren un base i un aler pivot, i el primer d’aquests ja està encaminat, ja que Enzo Goudou-Sinha ha fitxat pels tricolor, segons han avançat mitjans del país, tot i que segons ha pogut saber aquest mitjà encara no s’ha materialitzat la signatura amb el club pirenaic.

El francès arribarà procedent del Saint-Quentin, amb el qual aquest curs a la màxima categoria del país gal ha jugat 19 partits signant una mitjana de 20,8 minuts, 10,2 punts, 2,9 assistències i 1,7 rebots per partit. Amb 26 anys té prou experiència per començar el seu primer periple a l’ACB, doncs aquesta temporada també ha pres part a la copa de la lliga francesa participant en dos duels (15,5 minuts, 5,5 punts, 3 assistències i 2 rebots de mitjana) i a la Champions en nou (17,6 minuts, 4 punts, 1,9 assistències i 2 rebots de mitjana).

Amb 1,83 metres, el nascut a Caors formarà tripleta amb Shannon Evans i Ferran Bassas, tot suplint la baixa de Rafa Luz, qui estarà encara allunyat de les pistes.