Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Žan Tabak, ahir a Madrid. | acb Photo / Víctor Carretero
Pol Forcada Quevedo
Bàsquet - Lliga Endesa

El MoraBanc ja té la permanència a una victòria de diferència i Tabak critica les pèrdues i la manca de duresa física

Considera que d'alguns jugadors en particular "necessitem més", que no fa falta més encert de tir "ni que siguin genis", però sí més presència

La derrota a la pista del líder i el triomf del Burgos davant el Gran Canària han acabat d’esfondrar una mica més un MoraBanc Andorra que es manté en descens i ja té la permanència a un triomf de diferència. D’entre els principals reptes, Žan Tabak demana “més duresa” als seus jugadors i fer un pas endavant quant a la pèrdua de pilotes. “Estem competint per guanyar tots els partits, però no podem esperar arribar a Madrid, guanyar i salvar la temporada a través d’aquest partit”, va mencionar el tècnic en finalitzar el duel al Movistar Arena.

El problema, va assenyalar, són les pèrdues: “No les tenim només contra el Madrid, també contra equips que no estan al seu nivell”. De fet, contra els blancs, considera que les sis que van tenir al tercer quart van condemnar l’encontre. “Tot i la feina que estem fent, no podem reduir aquest problema. Necessitem cada un de nosaltres conscienciar-se més, tenir més responsabilitat i no cometre errors molt ingenus”, va afegit el croat.

El MoraBanc Andorra cau amb orgull a la pista del Reial Madrid després de competir fins al final del partit

Llegir

També va deixar clar que d’alguns jugadors en particular “necessitem més”. Considera que no fa falta més encert de tir “ni que siguin genis”, però sí més presència física. En tot cas, el bon inici a la capital espanyola també demostra que el conjunt pot acabar complint l’objectiu de la salvació. “Si no cregués que l’equip no és capaç, no estaria aquí. Hi crec al 100%”, va completar.

El pròxim escull dels pirenaics tindrà lloc dissabte (19.00 hores) visitant el Pazo dos Deportes del Río Breogán, on només han vençut una vegada. Va ser a inicis de l’any 2014 a l’antiga LEB Or −ara Primera FEB−, curs en què els tricolor van assolir l’ascens a la Lliga Endesa.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu