El MoraBanc Andorra cau amb orgull a la pista del Reial Madrid després de competir fins al final del partit

El MoraBanc Andorra ha caigut per 97-90 a la pista del Reial Madrid en un partit en què ha competit de tu a tu durant bona part del duel, especialment en una primera meitat molt igualada.
El conjunt tricolor ha sortit amb determinació des del salt inicial, amb encert exterior i domini en el joc interior. Amb triples de Pons i Castañeda i el protagonisme de Pustovyi a la pintura, els andorrans han obert escletxa en el marcador. Un parcial contundent ha deixat el primer quart amb un clar 18-30, evidenciant les dificultats del Madrid en l’arrencada.
En el segon període, els locals han reaccionat amb l’entrada en joc de jugadors com Llull i Tavares, que han començat a retallar distàncies. Tot i això, el MoraBanc ha sabut mantenir el pols amb accions destacades de Krämer, Evans i Castañeda. L’intercanvi de cistelles ha estat constant fins arribar a un empat a 47 al descans, deixant tot obert per a la segona meitat.
L’equip andorrà ha plantat cara amb un primer quart excel·lent i ha lluitat fins als últims minuts del partit
A la represa, el Reial Madrid ha fet un pas endavant i ha imposat un ritme més alt. Campazzo ha liderat els seus, mentre que Tavares i Deck han castigat a la pintura. Tot i els intents del MoraBanc amb accions de McKoy, Kuric o Pustovyi, els blancs han començat a obrir escletxa. El tercer quart s’ha tancat amb un 75-60 que complicava les opcions dels andorrans.
En l’últim període, els tricolors han intentat reduir diferències amb triples de Castañeda i Krämer i amb l’aparició de Kuric. Tot i apropar-se en alguns moments, el Madrid ha sabut gestionar l’avantatge amb encert des de la línia de tirs lliures i amb accions interiors decisives.
En els instants finals, el MoraBanc no ha deixat de lluitar i ha aconseguit retallar distàncies fins al 97-90 definitiu, però sense opcions reals de capgirar el marcador davant un rival que ha acabat imposant la seva qualitat.