  El conjunt tricolor ha sortit amb determinació des del salt inicial. | ACB
Bàsquet - Lliga ACB

El MoraBanc Andorra cau amb orgull a la pista del Reial Madrid després de competir fins al final del partit

Els tricolor han signat un gran inici i han arribat empatats al descans, però el Madrid ha imposat el seu ritme i encert en el tram final

El MoraBanc Andorra ha caigut per 97-90 a la pista del Reial Madrid en un partit en què ha competit de tu a tu durant bona part del duel, especialment en una primera meitat molt igualada.

El conjunt tricolor ha sortit amb determinació des del salt inicial, amb encert exterior i domini en el joc interior. Amb triples de Pons i Castañeda i el protagonisme de Pustovyi a la pintura, els andorrans han obert escletxa en el marcador. Un parcial contundent ha deixat el primer quart amb un clar 18-30, evidenciant les dificultats del Madrid en l’arrencada.

En el segon període, els locals han reaccionat amb l’entrada en joc de jugadors com Llull i Tavares, que han començat a retallar distàncies. Tot i això, el MoraBanc ha sabut mantenir el pols amb accions destacades de Krämer, Evans i Castañeda. L’intercanvi de cistelles ha estat constant fins arribar a un empat a 47 al descans, deixant tot obert per a la segona meitat.

L’equip andorrà ha plantat cara amb un primer quart excel·lent i ha lluitat fins als últims minuts del partit

A la represa, el Reial Madrid ha fet un pas endavant i ha imposat un ritme més alt. Campazzo ha liderat els seus, mentre que Tavares i Deck han castigat a la pintura. Tot i els intents del MoraBanc amb accions de McKoy, Kuric o Pustovyi, els blancs han començat a obrir escletxa. El tercer quart s’ha tancat amb un 75-60 que complicava les opcions dels andorrans.

En l’últim període, els tricolors han intentat reduir diferències amb triples de Castañeda i Krämer i amb l’aparició de Kuric. Tot i apropar-se en alguns moments, el Madrid ha sabut gestionar l’avantatge amb encert des de la línia de tirs lliures i amb accions interiors decisives.

En els instants finals, el MoraBanc no ha deixat de lluitar i ha aconseguit retallar distàncies fins al 97-90 definitiu, però sense opcions reals de capgirar el marcador davant un rival que ha acabat imposant la seva qualitat.

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

