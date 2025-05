Bàsquet - ACB

El MoraBanc Andorra tanca la temporada amb una assenyada victòria contra un Covirán Granada ja descendit (77-89)

Els de Joan Plaza s'han refet al darrer quart, quan els locals s'han col·locat a dos punts, per segellar progressivament el triomf amb Evans i Doumbouya

Amb els deures fets i jugant contra un Covirán ja descendit, el MoraBanc Andorra ha tancat el curs amb una assenyada victòria per 77-89 en un Municipal de Granada ben buit, patint durant el tercer quart però sabent-se refer per sumar la 14a victòria a l’ACB.

El partit ha iniciat amb un triple de Shannon Evans, i amb dos conjunts que no han especulat i que gairebé no han mastegat la possessió per mirar ràpidament la cistella. Amb una antiesportiva d’un jove Agustín Ubal pel mig, el lluminós no ha tardat a lluir un 0-9 marcat, sobretot, per uns locals molt freds i uns tricolor decidits. Iván Aurrecoechea, des de la línia del tir lliure, ha estat l’encarregat d’obrir la llauna local, però sense intensitat defensiva davant uns endollats pirenaics, i la diferència al cap de cinc minuts s’ha enfilat als 11 punts. A partir de llavors s’ha vist un duel un pèl més igualat, amb respostes immediates dels dos equips (i Kyle Kuric amb set punts), sobretot pel joc exterior, per cloure el primer quart amb un 18-30.

L’encert dels de Joan Plaza s’ha mantingut a l’inici dels segons 10 minuts, i el dels andalusos ha anat a pitjor. A més, als visitants se’ls ha sumat una molt bona faceta defensiva i l’encert des dels 4,60 metres castigant les personals dels rivals. Ara bé, a poc a poc, Jonathan Rousselle i Scott Bamforth han liderat els seus per anar retallant diferències i arribar a l’equador al 32-38 amb tres anotacions seguides. Els del Principat s’han hagut d’arremangar les mànigues per no perdre l’avantatge, i en els darrers dos minuts han mostrat una millor imatge. Felipe dos Anjos, Stan Okoye, Nikos Chougkaz i de nou Kuric han deixat la màxima diferència del matx, de 16 punts (34-50), abans de marxar als vestidors.

Shannon Evans, amb la pilota, davant de Chumi Ortega. | acb Photo / Fermín Rodríguez

A la represa, la mateixa dinàmica. Anades i tornades, algunes marcades per males passades (més del Granada) i altres per bones accions al darrere (més del MoraBanc), que han anat ampliant el marcador a parts iguals. No ha estat fins als cinc minuts que els andalusos han aprofitat dues accions consecutives per retallar diferències i obligar a Joan Plaza a demanar temps mort. Tampoc els ha servit per millorar, i els ‘nazarís’, de tres en tres, s’han col·locat a tres punts després d’un parcial de 16-2. Els de Pablo Pin s’ho han cregut, tot i que dos Anjos no els ha deixat reaccionar per moments i s’han acabat quedant a quatre punts (62-66).

A l’últim ball del curs, els locals han estat a dos punts de posar-se per davant al lluminós. Finalment no ha estat així, ja que els visitants han posat una marxa més, encapçalats per Sekou Doumbouya, per tornar a obrir bretxa progressivament als vuit punts. Els darrers minuts han estat marcats pels desencerts dels dos conjunts, sobretot en els tirs, malgrat ser els andorrans qui han anat agafant avantatge amb l’aler pivot francès, amb Chougkaz i amb Evans per cloure el duel amb un 77-89.