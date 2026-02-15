Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un moment del partit entre el MoraBanc i el València Basket. | acb Photo / Dani Catalán
Arnau Ojeda Garcia
Bàsquet - ACB

El MoraBanc Andorra pateix la quinzena derrota de la temporada perdent de 32 punts contra el València Basket (75-107)

Kyle Kuric, amb 25 punts, ha estat el més destacat dels tricolor, però l’equip no ha trobat regularitat ni energia suficient per reduir distàncies

El MoraBanc Andorra ha caigut amb claredat al Pavelló Toni Martí davant un València Basket que ha imposat el seu ritme des del segon quart i ha acabat tancant el duel amb un contundent 75-107. Els tricolor han competit en l’arrencada, però el partit s’ha anat decantant progressivament fins a trencar-se del tot després del descans.

L’inici ha estat viu i amb anotació elevada. El València ha colpejat primer (5-11 i 8-15), però els pirenaics han reaccionat des del perímetre. Kyle Kuric ha entrat en escena i ha donat aire als de Zan Tabak, fins al punt de tancar el primer quart amb un triple sobre la botzina que ha deixat el marcador en un ajustat 23-25.

El guió, però, ha canviat en el segon període. Els visitants han trobat continuïtat en el tir exterior i han encadenat diversos triples que han obert la primera escletxa seriosa (28-37). Tot i que Evans i McKoy han intentat sostenir l’anotació local, el València ha anat ampliant la diferència gràcies a l’encert i al control del rebot. El MoraBanc no ha defensat amb prou consistència i ha arribat al descans gairebé vint punts per sota (39-57).

Tot i que Evans i McKoy han intentat sostenir l’anotació local, el València ha anat ampliant la diferència gràcies a l’encert i al control del rebot

A la represa, el partit s’ha acabat de trencar. Un parcial de sortida ha disparat la renda per sobre dels vint punts i el MoraBanc ha mostrat dificultats per reaccionar. El València ha jugat amb calma i eficàcia, castigant qualsevol desajust defensiu. Kameron Taylor ha liderat l’exhibició amb 22 punts i un 6 de 8 en triples, ben acompanyat per De Larrea (17) i Moore (13). El tercer quart s’ha tancat amb un contundent 53-83 que ha deixat el duel pràcticament resolt.

L’últim període ha servit per repartir minuts i gestionar esforços. Kuric, amb 25 punts, ha estat el més destacat dels tricolor, però l’equip no ha trobat regularitat ni energia suficient per reduir distàncies. La graderia ha mostrat el seu malestar en diversos moments davant la imatge d’un MoraBanc superat en defensa i sense resposta col·lectiva. Amb aquesta derrota, la quinzena de la temporada, els andorrans entren ara en un període sense competició que haurà de servir per reajustar peces i recuperar sensacions abans del proper compromís.

Žan Tabak no vol sentir a parlar de “problemes”, però al València n’hi ha un de vell conegut per a l’afició tricolor

Llegir
Comparteix
