Žan Tabak no vol sentir a parlar de “problemes”, però al València n’hi ha un de vell conegut per a l’afició tricolor

“No faig servir la paraula problema ni preocupació. Problema és l’escalfament global i el conflicte a Ucraïna, per a mi són reptes”. Aquestes han estat paraules de l’entrenador del MoraBanc Andorra, Žan Tabak, en ser demanat per aspectes com la desconnexió, molt visible al darrer quart contra el Màlaga, asserint que “és una cosa de moltes” que “hem d’anar treballant”. Ara bé, diumenge amb el València tornarà un ‘problema’ ben conegut a la Bombonera, Jean Montero.
El base dominicà està disputant la seva segona temporada com a ‘taronja’, ja convertit en un dels millors jugadors de la lliga. És, de fet, el 14è amb la millor valoració mitjana fins al moment. Durant el seu periple com a tricolor va sumar al seu palmarès el premi a Millor Jugador Jove del curs per segona vegada consecutiva, i quant a estadístiques, va finalitzar amb 15,7 punts, 5,1 assistències, dues recuperacions i 20 de valoració mitjana per matx. La seva sortida va suposar, a més, la venda més cara de la història de l’entitat pirenaica per una xifra propera als 550.000 euros.
Tornant al duel d’aquest cap de setmana (12.30 hores), Tabak també ha parlat del conjunt valencià. “Hem d’intentar igualar la intensitat, que és una tasca complicada, i minimitzar-los els punts: de rebot ofensiu, de contraatac, d’u contra u… Si ho podem fer, estarem al partit”, ha esmentat. També ha elogiat el seu homòleg, Pedro Martínez: “Li tinc molt de respecte perquè continua sent fidel a la seva idea”.
Per fer-los front, Kyle Kuric podria reaparèixer, tot i que encara no és una opció totalment confirmada. En tot cas, Tabak ha assegurat que “amb el tipus d’entrenament que estem fent i amb incorporacions que aprofundeixin la nostra rotació, podem arribar a fer aquest joc d’alta intensitat que tenim durant 40 minuts”. En darrer lloc, ha fet una crida als seguidors: “En una pista difícil com la nostra, sense l’ajuda de l’afició no anem enlloc”.