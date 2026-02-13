Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Žan Tabak, a Màlaga, parlant amb l'àrbitre. | acb Photo / Mariano Pozo
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Bàsquet - ACB

Žan Tabak no vol sentir a parlar de “problemes”, però al València n’hi ha un de vell conegut per a l’afició tricolor

Jean Montero tornarà a la Bombonera ja establert com un dels millors jugadors de la lliga i sent, de fet, el 14è amb la millor valoració de mitjana

“No faig servir la paraula problema ni preocupació. Problema és l’escalfament global i el conflicte a Ucraïna, per a mi són reptes”. Aquestes han estat paraules de l’entrenador del MoraBanc Andorra, Žan Tabak, en ser demanat per aspectes com la desconnexió, molt visible al darrer quart contra el Màlaga, asserint que “és una cosa de moltes” que “hem d’anar treballant”. Ara bé, diumenge amb el València tornarà un ‘problema’ ben conegut a la Bombonera, Jean Montero.

El base dominicà està disputant la seva segona temporada com a ‘taronja’, ja convertit en un dels millors jugadors de la lliga. És, de fet, el 14è amb la millor valoració mitjana fins al moment. Durant el seu periple com a tricolor va sumar al seu palmarès el premi a Millor Jugador Jove del curs per segona vegada consecutiva, i quant a estadístiques, va finalitzar amb 15,7 punts, 5,1 assistències, dues recuperacions i 20 de valoració mitjana per matx. La seva sortida va suposar, a més, la venda més cara de la història de l’entitat pirenaica per una xifra propera als 550.000 euros.

“En una pista difícil com la nostra, sense l’ajuda de l’afició no anem enlloc” – Žan Tabak

Tornant al duel d’aquest cap de setmana (12.30 hores), Tabak també ha parlat del conjunt valencià. “Hem d’intentar igualar la intensitat, que és una tasca complicada, i minimitzar-los els punts: de rebot ofensiu, de contraatac, d’u contra u… Si ho podem fer, estarem al partit”, ha esmentat. També ha elogiat el seu homòleg, Pedro Martínez: “Li tinc molt de respecte perquè continua sent fidel a la seva idea”.

Per fer-los front, Kyle Kuric podria reaparèixer, tot i que encara no és una opció totalment confirmada. En tot cas, Tabak ha assegurat que “amb el tipus d’entrenament que estem fent i amb incorporacions que aprofundeixin la nostra rotació, podem arribar a fer aquest joc d’alta intensitat que tenim durant 40 minuts”. En darrer lloc, ha fet una crida als seguidors: “En una pista difícil com la nostra, sense l’ajuda de l’afició no anem enlloc”.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
El Pas no pot esperar més
[Amb vídeos]: La minoria carrega contra l’estat de les voravies i pondera que estan “igual o pitjor que el 2023”
L’exsíndic general, Jordi Farràs, afirma que la informació facilitada fins ara sobre l’Acord “ha estat superficial”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Joan Verdú, llest i amb la ferma intenció de lluitar pel màxim al gegant dels Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo
  • Esports
La raça Bruna es fa visible a la Copa del Món femenina per “potenciar la identitat i el lligam amb el territori”
  • Esports
Hidalgo, sobre la lesió de Moreno: “Vam perdre l’heroïna nacional, però no tenim cap dubte que tornarà més forta”
Publicitat
Entrevistes esportives
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Albert Llovera
Pilot andorrà
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu