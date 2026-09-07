El MoraBanc Andorra jugarà un amistós contra l’UCAM Múrcia dimarts vinent al pavelló Príncipe Felipe de San Javier

El MoraBanc Andorra ha anunciat un nou compromís de pretemporada abans de donar el tret de sortida oficial a la Lliga Endesa el pròxim 26 de setembre. En aquest sentit, el conjunt tricolor visitarà dimarts vinent l’UCAM Múrcia al pavelló Príncipe Felipe del municipi murcià de San Javier en el marc del XXX Memorial García Zaragoza – Martínez Pardo. El duel està programat per a les 19.30 hores i servirà com a nou tast per als pirenaics després de la bona imatge mostrada ahir contra el Barça en el VIII Trofeu Encamp.