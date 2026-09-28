El tercer lloc de Faura a la Pujada a Beixalís li permet tancar el CAAM com a subcampió del grup 4 de turismes

Erik Faura ha tancat la temporada del Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM) certificant el subcampionat del grup 4 de turismes. El pilot del Cupra Baporo Motorsport ha confirmat la segona posició de la general després de finalitzar tercer entre els turismes a la Pujada a Beixalís, quarta i última prova del certamen, disputada aquest cap de setmana entre Anyós i Vila. El pilot andorrà ha completat així una temporada en què només Gerard de la Casa, al volant del Ford Fiesta, ha pogut superar-lo en la classificació del grup 4. Faura ha acabat el campionat amb 27 punts, set menys que De la Casa, qui s’ha proclamat campió amb 34, mentre que Marc Mateo, amb un BMW 325i, ha ocupat la tercera plaça amb 24 punts.
La darrera cita de la temporada, disputada sobre un recorregut de 2,8 quilòmetres, no ha estat senzilla per a Faura. A la presència de la Casa s’hi ha sumat la del campió del TCR Europa i del món, Mikel Azcona, així com la dels germans Le Potier amb els seus Porsche. Una elevada competència davant la qual el pilot d’Andorra Data Protec s’ha mostrat regular durant tota la jornada. Tot i cedir terreny durant els entrenaments, Faura ha incrementat el ritme amb l’arribada de les curses puntuables. Ja en la primera ha aconseguit registres pròxims als dels monoplaces més ràpids i ha mantingut aquesta progressió durant la resta de la prova. Entre els vehicles carrossats, només De la Casa i Azcona han aconseguit situar-se per davant seu.
El pilot andorrà ha completat així una temporada en què només Gerard de la Casa, al volant del Ford Fiesta, ha pogut superar-lo en la classificació del grup 4
La regularitat mostrada ha permès al pilot del Cupra finalitzar en una meritòria sisena posició absoluta, després de la suma dels temps de la tercera i la quarta cursa. Faura ha completat la Pujada a Beixalís amb un registre total de 3:28.790, mentre que Joan Gil s’ha adjudicat la victòria absoluta amb el Silver Car i un temps de 3:11.880. Azcona ha ocupat la segona plaça amb el Hyundai TCR, amb un registre de 3:17.850, mentre que de la Casa ha completat el podi absolut amb un temps de 3:18.220. Faura, per la seva banda, ha posat el punt final a la cita amb la sisena plaça i, sobretot, amb la confirmació del subcampionat del grup 4 de turismes.
En la classificació absoluta final del Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya, Jordi Vilardell s’ha imposat amb 104 punts, seguit de Joan Gil, amb 101, i Gerard de la Casa, amb 91. Erik Faura ha conclòs la temporada en la vuitena posició absoluta amb 57 punts, a més de la segona plaça aconseguida en el grup 4 de turismes.