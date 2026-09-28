No fer marxa enrere no sempre és avançar

La decisió del Comú de la Massana de tirar endavant el mirador de l’Alt de la Capa és legítima, però la legitimitat d’una majoria no hauria d’excloure la capacitat de reconsiderar un projecte quan apareixen dubtes raonables. Més de 2.000 signatures en poques hores no constitueixen, per si soles, un mandat vinculant, però tampoc haurien de ser tractades com una simple discrepància. La minoria no ha reclamat enterrar definitivament la iniciativa, sinó posar-la en pausa per aclarir qüestions sobre l’impacte paisatgístic, el retorn econòmic o el manteniment. Davant d’això, sorprèn que el business plan que la majoria assegura tenir no hagi servit per posar sobre la taula, durant el debat públic, estimacions concretes de visitants i ingressos. Les pèrdues de l’estació i la necessitat de dinamitzar Arinsal són arguments que mereixen ser considerats, però una inversió de gairebé 900.000 euros també exigeix explicar amb la màxima transparència què s’espera obtenir-ne. Governar implica decidir, però escoltar, justificar i, quan cal, reconsiderar també formen part de la decisió.