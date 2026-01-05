Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Joan Plaza, donant instruccions als seus durant el partit contra el Baskonia. | acb Photo / Ekaitz Otxoa
Pol Forcada Quevedo
Bàsquet - ACB

El MoraBanc Andorra encadena quatre derrotes i se situa a tan sols una victòria del descens que marca el Burgos

El tècnic tricolor, Joan Plaza, assenyala el rebot defensiu com el principal problema, al qual se sumen "petits detalls que passen desapercebuts"

La desfeta d’ahir contra el Baskonia, la quarta consecutiva, ha deixat el MoraBanc Andorra a la corda fluixa. I és que ja en suma 10 en el que es porta de curs, i només quatre victòries, per ocupar l’antepenúltima plaça. És a dir, se situa a tan sols un triomf del descens que marca el Burgos, conjunt que el passat cap de setmana va posar el fil a l’agulla vencent al Gran Canària i al Granada –cuer amb una victòria–.

Quant al partit al Buesa Arena de Vitòria, el tècnic pirenaic, Joan Plaza, es va mostrar content de la imatge dels seus. “Estic orgullós de com hem treballat, hem competit bé”, va esmentar. Això sí, va fer èmfasi en un “greu” problema que llastren des de fa unes quantes jornades, el rebot defensiu: “Ens està penalitzant, i tot i mostrar una bona cara, acabes perdent”. No és per a menys, els bascs van anotar fins a 16 punts després d’un rebot ofensiu, una xifra que Plaza considera exagerada. A això, se sumen “petits detalls d’aquests que passen desapercebuts”, va afegir.

“[El rebot defensiu] Ens està penalitzant, i tot i mostrar una bona cara, acabes perdent” – Joan Plaza

Això sí, per al barceloní no tot són pas aspectes negatius. “En altres facetes hem complert: hem sigut capaços de córrer, de fer servir l’home gran…”, va apuntar. Durant el matx, a més, Aaron Best i Justin McKoy van tornar a disputar minuts. El base canadenc, titular, va ser a pista 25 minuts per signar un 14 de valoració. Per la seva part, l’aler-pivot nord-americà hi va estar 22 minuts i va acabar amb 10 de valoració.

El calendari

El MoraBanc Andorra disputarà els dos pròxims partits al seu feu. El primer, aquest diumenge contra el líder, el Reial Madrid (19.00 hores). Els blancs només han perdut en dues ocasions a la competició domèstica, el darrer duel contra el Barça i precisament contra el Baskonia, a la segona jornada. El següent cap de setmana serà el Río Breogán, desè, el que visiti el Toni Martí.

El MoraBanc Andorra cedeix a la pista del Baskonia en un partit molt lluitat i decidit en els minuts finals (99-92)

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El dia de Reis, una pausa col·lectiva on la il·lusió encara té sentit
Concòrdia proposa reduir la dotació de personal de l’equip de Riba en creure “excessiva” la partida de 250.000 euros
Les baixes temperatures no impedeixen a la vall central gaudir de la cavalcada de Reis amb una vintena de carrosses

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Manso, després de la derrota: “Si no dominem els petits detalls continuarem patint en aquestes accions”
  • Esports
L’FC Andorra estrena l’any amb derrota en la seva visita a Ceuta en un duel marcat per la pilota aturada (2-1)
  • Esports
El MoraBanc Andorra cedeix a la pista del Baskonia en un partit molt lluitat i decidit en els minuts finals (99-92)
Publicitat
Entrevistes esportives
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu