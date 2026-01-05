El MoraBanc Andorra encadena quatre derrotes i se situa a tan sols una victòria del descens que marca el Burgos

La desfeta d’ahir contra el Baskonia, la quarta consecutiva, ha deixat el MoraBanc Andorra a la corda fluixa. I és que ja en suma 10 en el que es porta de curs, i només quatre victòries, per ocupar l’antepenúltima plaça. És a dir, se situa a tan sols un triomf del descens que marca el Burgos, conjunt que el passat cap de setmana va posar el fil a l’agulla vencent al Gran Canària i al Granada –cuer amb una victòria–.
Quant al partit al Buesa Arena de Vitòria, el tècnic pirenaic, Joan Plaza, es va mostrar content de la imatge dels seus. “Estic orgullós de com hem treballat, hem competit bé”, va esmentar. Això sí, va fer èmfasi en un “greu” problema que llastren des de fa unes quantes jornades, el rebot defensiu: “Ens està penalitzant, i tot i mostrar una bona cara, acabes perdent”. No és per a menys, els bascs van anotar fins a 16 punts després d’un rebot ofensiu, una xifra que Plaza considera exagerada. A això, se sumen “petits detalls d’aquests que passen desapercebuts”, va afegir.
“[El rebot defensiu] Ens està penalitzant, i tot i mostrar una bona cara, acabes perdent” – Joan Plaza
Això sí, per al barceloní no tot són pas aspectes negatius. “En altres facetes hem complert: hem sigut capaços de córrer, de fer servir l’home gran…”, va apuntar. Durant el matx, a més, Aaron Best i Justin McKoy van tornar a disputar minuts. El base canadenc, titular, va ser a pista 25 minuts per signar un 14 de valoració. Per la seva part, l’aler-pivot nord-americà hi va estar 22 minuts i va acabar amb 10 de valoració.
El calendari
El MoraBanc Andorra disputarà els dos pròxims partits al seu feu. El primer, aquest diumenge contra el líder, el Reial Madrid (19.00 hores). Els blancs només han perdut en dues ocasions a la competició domèstica, el darrer duel contra el Barça i precisament contra el Baskonia, a la segona jornada. El següent cap de setmana serà el Río Breogán, desè, el que visiti el Toni Martí.