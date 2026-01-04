Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Shannon Evans en una acció del partit. | acb Photo / Ekaitz Otxoa
El Periòdic d'Andorra
Bàsquet - ACB

El MoraBanc Andorra cedeix a la pista del Baskonia en un partit molt lluitat i decidit en els minuts finals (99-92)

Artem Pustovyi i Shannon Evans II han estat els principals referents del partit, acumulant 32 de valoració dels 48 totals de l’equip

Tot i el bon rendiment mostrat durant bona part del partit, el MoraBanc Andorra no ha pogut trencar la mala ratxa de resultats a la pista del Baskonia, que ha acabat imposant el seu talent en els minuts finals. El duel, disputat de nou en una pista d’Eurolliga, s’ha decidit en el tram final, on els detalls han estat determinants.

L’inici del partit ha estat positiu per al conjunt andorrà, amb bon joc col·lectiu, circulació de pilota i encert en atac (minut 2, 3-7). El Baskonia, però, ha reaccionat ràpidament, liderat per Simmons i Luwawu-Cabarrot, que han castigat des del perímetre. Els de Joan Plaza no han pogut aprofitar les faltes disponibles per frenar l’anotació local, i el primer quart s’ha tancat amb avantatge basc de deu punts (30-20).

Els tricolor han iniciat el segon quart amb un parcial de 0-5, però Simmons ha continuat marcant diferències amb un 4/4 en triples (minut 12, 33-25). La tercera falta d’Stan Okoye ha condicionat el conjunt visitant, mentre el Baskonia ha anat trobant facilitats ofensives (minut 26, 46-35). Tot i això, l’esforç defensiu andorrà ha permès reduir l’impacte anotador local abans del descans, al qual s’ha arribat amb el 51-43. Artem Pustovyi i Shannon Evans II han estat els principals referents del partit, acumulant 32 de valoració dels 48 totals de l’equip. El percentatge en el tir de tres ha estat un factor clau, amb un 9 de 15 per al Baskonia davant el 3 de 14 del MoraBanc, tot i que el segon quart s’ha resolt favorablement als visitants (21-23).

Artem Pustovyi i Shannon Evans II han estat els principals referents del partit, acumulant 32 de valoració dels 48 totals de l'equip

La represa ha estat positiva per als andorrans, que han aconseguit mantenir el Baskonia a cinc punts fins a l’equador del tercer quart (minut 25, 60-55). Tot i els intents locals d’obrir escletxa, el MoraBanc Andorra ha reaccionat amb un parcial de 0-14, passant del 68-57 al 68-71, amb un paper destacat d’Aaron Best en ambdós costats de la pista. Després de l’empat a 71, un triple de Kyle Kuric ha permès tancar el tercer quart amb avantatge andorrà (71-74), després d’un parcial de 20-31.

En l’últim període, malgrat no començar amb l’escenari ideal, el MoraBanc Andorra ha mantingut el ritme del partit i s’ha mantingut per davant amb un Kyle Kuric encertat (minut 35, 81-82). En el moment decisiu, però, el Baskonia ha resolt el duel des del triple, amb un parcial de 9-0 que ha decantat el partit (minut 36.30, 90-82). Els andorrans han retallat diferències des del tir lliure (26 de 27), però un tap de Kostas Kostadinov que ha acabat en mans de Kurucs ha culminat amb el quart triple consecutiu dels locals (minut 38, 93-84). L’enfrontament s’ha tancat amb un darrer intercanvi de cistelles fins al 99-92 final.

