El MoraBanc Andorra celebrarà el dissabte 7 de març el Dia del Soci oferint dues entrades gratuïtes als abonats

El MoraBanc Andorra ha anunciat aquest matí que el pròxim dissabte 7 de març celebrarà el Dia del Soci, i coincidint amb el partit contra el Saragossa −conjunt que ara entrena Joan Plaza−, oferirà dues entrades gratuïtes als abonats fins a esgotar localitats. “La cita vol convertir-se en una gran festa tricolor i en una nova oportunitat per reforçar el vincle entre l’equip i la seva afició en un moment clau de la temporada”, han citat des del club.
No és per a menys. Els pirenaics es mantenen a la corda fluixa sent antepenúltims i amb una victòria de diferència respecte al seu immediat perseguidor, el Burgos. Val a dir que els andorrans, sota les ordres de Žan Tabak, han aconseguit sumar un triomf, però ha estat l’únic en els seus tres duels. I l’únic també en les darreres 10 jornades.
Així doncs, amb el Dia del Soci, el MoraBanc vol omplir les graderies i generar un ambient que impulsi l’equip davant un rival directe. Les entrades, han esmentat, es podran gestionar directament des de l’espai personal a la pàgina web del club, sol·licitar de manera presencial a les oficines en horari d’atenció al client o bé enviant un correu electrònic a secretaria@bca.ad.