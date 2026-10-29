Mor als 62 anys Michel Pineda, llegenda de l’Espanyol que va residir i mantenir una estreta vinculació amb Andorra

L’exfutbolista Michel Pineda Ozaeta ha mort aquest dijous als 62 anys, deixant enrere una trajectòria esportiva especialment vinculada al RCD Espanyol i una estreta relació personal amb Andorra. L’exdavanter, de nacionalitat francesa i espanyola, va residir durant una etapa de la seva vida al Principat, on va formar una família i va tenir dues filles. Tot i que posteriorment va deixar de viure al país, va continuar mantenint-hi vincles personals i hi tornava amb freqüència. La seva presència encara era recordada per molts aficionats al futbol, especialment pels seguidors ‘pericos’ residents a Andorra, els quals el reconeixien durant les seves visites.
Pineda va ser una de les figures destacades de l’Espanyol durant la segona meitat dels anys 80, després d’incorporar-se al conjunt català procedent de l’Auxerre francès. Durant sis temporades va defensar la samarreta blanc-i-blava i es va consolidar com un dels seus principals referents ofensius, formant part de l’equip que va arribar a la final de la Copa de la UEFA del 1988. La seva carrera també va quedar marcada per un episodi especialment recordat pels aficionats de l’Espanyol: el gol que va marcar amb el Racing de Santander el 1993 i que va contribuir al descens del conjunt barceloní. Malgrat aquest capítol, Pineda va conservar un lloc destacat en la història del club i en el record dels seguidors d’una de les seves generacions més emblemàtiques.