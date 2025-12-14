El MoraBanc i Ferran Bassas separen els seus camins i el BAXI Manresa anuncia la seva incorporació fins a final de curs

El MoraBanc Andorra ha anunciat aquesta tarda la desvinculació amb Ferran Bassas després que el base de Badalona sol·licités la seva sortida. A la vegada, el BAXI Manresa ha comunicat el seu fixatge, on arriba per suplir baixes fins a final de temporada. “Des del club li agraïm al jugador la seva professionalitat i implicació en aquest temps que ha estat amb nosaltres i li desitgem la millor de les sorts en el seu futur professional i personal”, han citat des de l’entitat tricolor. Cal esmentar que Bassas pràcticament no comptava per a Joan Plaza, ja que enguany, en set partits, ha signat de mitjana poc més de set minuts per partit.