  • Žan Tabak, donant instruccions als seus, ahir. | BCA / Lluís Martí
Pol Forcada Quevedo
El MoraBanc afronta l’aturada per fer un ‘reset’ i tornar-se a aixecar després de la patacada contra el València

Tabak admet que el club continua la recerca d'un perfil que pugui complir de base i d'escorta, i tot i haver-hi opcions, "fins ara no ens convenç cap"

Després d’una de les derrotes més dures de la temporada, el MoraBanc Andorra tindrà dues setmanes abans del pròxim duel per fer un ‘reset’. Aquesta primera, per la disputa de la Copa del Rei, i la vinent, per la finestra FIBA. “El primer que he de fer és aixecar l’equip”, va esmentar el tècnic tricolor, Žan Tabak, després de la patacada d’ahir contra el València.

L’entrenador va apuntar que necessiten prioritzar la millora en defensa, així com “tornar als automatismes que tenim i veure quines solucions donem als jugadors quan el nostre manegador principal no està”. Si d’algun aspecte es va quedar del matx, va ser la poca capacitat de reacció dels seus: “És la primera vegada que veig l’equip així […] Teníem un pla de partit que hem complert fins a aguantar físicament, a partir de llavors, a la primera aturada, hem començat a inventar coses”.

El MoraBanc Andorra pateix la quinzena derrota de la temporada perdent de 32 punts contra el València Basket (75-107)

Llegir

En tot cas, i fent èmfasi que el vestidor continua unit, va reconèixer que necessiten “tenir el cap fred”. “Tenim prou talent per complir l’objectiu”, va asserir. Qui també hauria d’estar unida amb el conjunt és l’afició. En aquest sentit, el míster va mostrar preocupació per la marxa d’una bona part de la grada abans inclús d’iniciar-se el darrer quart: “Necessitem estar tots junts perquè, si no, no crec que ho aconseguim”.

La recerca continua

Com ja va indicar durant la seva presentació, el tècnic croat va confirmar que el club continua la recerca d’un perfil que pugui complir de base i d’escorta, com és el cas del lesionat Xavier Castañeda. Fins i tot hi ha hagut sobre la taula diferents opcions, però Tabak va deixar clar que “fins ara no ens convenç cap”.

  • Esports
L’FC Andorra visita el Barça Atlètic amb la clara voluntat d’accedir a la final i de mantenir les bones sensacions
  • Esports
Cardelús completa 63 voltes a Phillip Island i centra el test en l’adaptació a la Yamaha abans de l’inici del Mundial
  • Esports
El MoraBanc Andorra pateix la quinzena derrota de la temporada perdent de 32 punts contra el València Basket (75-107)
