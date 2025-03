L’FC Andorra cau a Salamanca i posa fi a la bona dinàmica de resultats (3-1)

L’FC Andorra no ha pogut ampliar la bona dinàmica de resultats i ha caigut a Salamanca en un partit que se’ls ha començat a posar molt costa amunt en el primer tram del primer temps. Amb el 2-0 al minut 25, els tricolor ho han intentat, sobretot després del descans, però tot i el gol de Sergio Molina, a les acaballes, s’han vist incapaços de treure un resultat positiu.

El guió ha estat l’esperat, amb un conjunt local esperant la seva oportunitat ben replegat al seu propi camp davant uns pirenaics que han monopolitzat la possessió de la pilota. I així han transcorregut els primers 10 minuts fins que, en una acció de servei de banda, l’Unionistas ha colpejat en la primera que ha tingut: l’extricolor Eudald Vergés ha servit directe a l’àrea, Carlos de la Nava ha pentinat i Gorka Santamaria ha enviat un xut creuat al fons de la porteria.

Amb l’1-0, el guió del duel no ha canviat, si bé els salmantins han agafat confiança i energia per davant en el marcador. ‘Lauti’ de León ho ha provat amb un xut que ha bloquejat un defensa, però de nou, ha estat el conjunt local qui ha fet mal en la següent arribada que ha tingut i, després d’una ràpida transició, Jonny Arriba ha fet el segon (25′).

Després del descans, ‘Beto’ Company ha intentat sacsejar el partit amb un doble canvi i l’entrada de ‘Juanda’ Fuentes i Christos Almpanis –Cerdà ha hagut de ser substituït per una duríssima entrada de Vergés en el darrer minut del primer temps– i l’FC Andorra ha aconseguit tancar encara més l’Unionistas a prop de la seva àrea. Els locals han amenaçat amb alguna arribada en els primers instants, però a mesura que han anat passant els minuts, el camp feia baixada totalment cap a la porteria d’Iván Martínez, qui ha hagut d’intervenir amb un xut llunyà de Sergio Molina.

Tot i que sense arribar a crear ocasions clares, la sensació que els tricolor rondaven el gol era constant i aquest ha arribat finalment al minut 83 quan Molina ha recollit el rebuig d’un xut al pal de ‘Juanda’ per donar esperances als del Principat. De fet, tot just després del 2-1, ‘Luismi’ Redondo ha estat a punt de fer esclatar la bogeria amb una rematada de volea que ha sortit no gaire lluny del pal. Però tota esperança de remuntada s’ha acabat esfumant quan, al 88′, David Rabadán ha fet el 3-1 definitiu.