El Govern rep Mònica Dòria i Naiara Liñan per les seves fites a les diferents competicions internacionals

El cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, han rebut aquest dimecres la palista Mònica Dòria per la seva medalla de plata en canoa al Mundial d’Oklahoma. Seguidament, també s’ha reconegut la taekwondista Naiara Liñán per la seva medalla de bronze en la categoria de -49kg als Jocs del Mediterrani.
Durant la recepció, Espot ha felicitat els atletes pels èxits assolits que són motiu d’orgull per al Govern i el país. Per la seva banda, la ministra Bonell ha reiterat el compromís de l’Executiu amb l’esport d’alt rendiment i ha posat un especial èmfasi en la voluntat del ministeri de potenciar l’esport femení.