Joan Laporta veu “molt respectable” que les altres precandidatures es plantegin unir-se per fer-li front

El fa unes setmanes president de l’FC Barcelona i ara precandidat a les eleccions, Joan Laporta, ha tornat a visitar el Principat després de fer-ho el passat novembre. En aquesta ocasió, ho ha fet per inaugurar l’oficina de recollida de signatures a Andorra, en el marc del procés electoral blaugrana, ja que necessita reunir un mínim de 2.337 signatures vàlides de socis amb dret a vot per poder formalitzar oficialment la seva candidatura.
En aquest context i qüestionat per la possibilitat que les altres precandidatures s’uneixin per fer-li front, Laporta ha afirmat que “és molt respectable”, tot i que “no és el nostre cas”, ha dit. “No pensem en què hem d’ajuntar-nos amb altres precandidats”, ha deixat clar, subratllant que “ja hi haurà temps, perquè quan es converteixin en candidats puguem confrontar propostes”.
En clau electoral, Laporta ha defensat que sota el seu mandat “hem tornat a recuperar l’economia del Barça i això ens avala”, tot recordant que “hem tirat endavant l’Spotify Camp Nou” i posant en valor que “tenim la Masia com a centre del nostre projecte esportiu, el Flick a la banqueta i Deco als despatxos configurant plantilles”.
En aquest sentit, el precandidat ha destacat la importància de tenir “estabilitat institucional” i per aquest motiu, diu, “cal donar continuïtat” a totes les accions que s’han fet durant els darrers quatre anys. Quant a l’endeutament del club, Laporta ha comentat que s’ha anat reduint “en gran mesura”, tot i que “encara s’ha de reduir molt més”. Seguidament, ha posat en relleu que s’han incrementat els ingressos recurrents “d’una forma important”, detallant que“ens ha portat a rècords en patrocini, a rècords en marxandatge. Això ens ha permès assegurar que el Barça continuï sent propietat dels socis i de les sòcies”.
Pel que fa als vincles entre Andorra i el Barça, Laporta ha apuntalat la importància del país “dins del món barcelonista”, tot recordant que el Principat és el país que té més culers per metre quadrat. “Aquí tenim molts socis, hi ha molt compromís amb el Barça, els vincles històrics i emocionals entre el club i Andorra són molt profunds, entre Andorra i Catalunya, hi ha aquesta connexió, i ens sentim com a casa”, ha expressat.