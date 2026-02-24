Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Joan Laporta i Denis García Abella en l'acte d'inauguració de l’oficina de recollida de signatures. | Marvin Arquíñigo
Arnau Ojeda Garcia
  • Esports
Visita del precandidat a les el·leccions del Barça

Joan Laporta veu “molt respectable” que les altres precandidatures es plantegin unir-se per fer-li front

El precandidat a les eleccions del Barça ha tornat a Andorra per inaugurar l’oficina de recollida de signatures en el marc del procés electoral culer

El fa unes setmanes president de l’FC Barcelona i ara precandidat a les eleccions, Joan Laporta, ha tornat a visitar el Principat després de fer-ho el passat novembre. En aquesta ocasió, ho ha fet per inaugurar l’oficina de recollida de signatures a Andorra, en el marc del procés electoral blaugrana, ja que necessita reunir un mínim de 2.337 signatures vàlides de socis amb dret a vot per poder formalitzar oficialment la seva candidatura.

En aquest context i qüestionat per la possibilitat que les altres precandidatures s’uneixin per fer-li front, Laporta ha afirmat que “és molt respectable”, tot i que “no és el nostre cas”, ha dit. “No pensem en què hem d’ajuntar-nos amb altres precandidats”, ha deixat clar, subratllant que “ja hi haurà temps, perquè quan es converteixin en candidats puguem confrontar propostes”.

Joan Laporta inaugurant l’oficina de recollida de signatures al carrer Prat de la Creu. | Marvin Arquíñigo

En clau electoral, Laporta ha defensat que sota el seu mandat “hem tornat a recuperar l’economia del Barça i això ens avala”, tot recordant que “hem tirat endavant l’Spotify Camp Nou” i posant en valor que “tenim la Masia com a centre del nostre projecte esportiu, el Flick a la banqueta i Deco als despatxos configurant plantilles”.

En aquest sentit, el precandidat ha destacat la importància de tenir “estabilitat institucional” i per aquest motiu, diu, “cal donar continuïtat” a totes les accions que s’han fet durant els darrers quatre anys. Quant a l’endeutament del club, Laporta ha comentat que s’ha anat reduint “en gran mesura”, tot i que “encara s’ha de reduir molt més”. Seguidament, ha posat en relleu que s’han incrementat els ingressos recurrents “d’una forma important”, detallant que“ens ha portat a rècords en patrocini, a rècords en marxandatge. Això ens ha permès assegurar que el Barça continuï sent propietat dels socis i de les sòcies”.

Laporta i un agent de circulació fent-se una ‘selfie’ a la capital. | Marvin Arquíñigo

Pel que fa als vincles entre Andorra i el Barça, Laporta ha apuntalat la importància del país “dins del món barcelonista”, tot recordant que el Principat és el país que té més culers per metre quadrat. “Aquí tenim molts socis, hi ha molt compromís amb el Barça, els vincles històrics i emocionals entre el club i Andorra són molt profunds, entre Andorra i Catalunya, hi ha aquesta connexió, i ens sentim com a casa”, ha expressat.

Laporta caminant pel centre d’Andorra acompanyat de la seva comitiva. | Marvin Arquíñigo
Comparteix
Notícies relacionades
De tres vehicles calcinats a muntatges amb pastilles d’encesa de barbacoa: augmenta la preocupació a Sant Julià
Desmantellat un punt de venda de droga actiu a Santa Coloma amb prop de 100 grams d’estupefaents comissats
Laura Camps jura el càrrec amb l’habitatge i la reforma econòmica com a grans reptes marcats per Espot

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Roger Puig afronta els seus tercers Jocs Paralímpics en el millor estat de forma i centrant-se principalment en gaudir
  • Esports
Alende celebra haver tornat a l’esquema inicial i deixa clar que la principal fita tricolor ha de ser la permanència
  • Esports
Jordina Caminal millora en el segon entrenament i apunta al top30 en el descens de la Copa del Món de Soldeu
Publicitat
Entrevistes esportives
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Albert Llovera
Pilot andorrà
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu