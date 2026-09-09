L’Inter s’endú el primer derbi escaldenc i aixeca la Supercopa després de caure al partit de la temporada passada (2-0)

Després de fer història convertint-se en el primer equip andorrà que prendrà part en una fase de lliga d’una competició europea i obrir la lliga amb un empat, l’Inter d’Escaldes s’ha endut aquesta tarda la Supercopa (2-0). Ho ha fet contra l’Atlètic d’Escaldes, mateix rival del partit de la temporada passada i sent aquest darrer el conjunt que la va aixecar després de la tanda de penals. Els minuts inicials han estat amb domini blau-i-negre sense arribar a generar perill −en una acció sí que ha hagut d’aparèixer Adrià Muñoz, tot i que s’ha xiulat fora de joc−.
Sense ocasions sobre el verd, a partir de l’equador, fins i tot un pèl abans d’arribar als 25 minuts, els de Cristian Barea han gaudit d’un període de possessió, tot i que els intents d’arribades han continuat sent dels vigents campions de la Lliga Multisegur Assegurances. En tot cas, les dues úniques oportunitats de la primera meitat han estat per a l’Atlètic. La primera l’ha signat Juan Barragán a la mitja hora rematant de primeres amb l’esquerra, a l’altura del punt de penal, una centrada de David Fondarella que ha enviat directament fora. La segona ha estat amb un llançament directe duna falta lateral de ‘Jota’ Sanmarful que Pol Freixanet ha refusat a córner (38′).
El principi del segon temps ha mantingut la dinàmica, i els defensors del títol coper han fet una passa endavant. Així ha arribat el primer gol del duel, obra de Borja Morales, tot i que no ha pujat al marcador en haver-se xiulat abans un córner (50′). Però l’Inter és molt Inter, i ha estat el primer i únic a colpejar. Amb una jugada assajada des del córner, Antonio Otegui, amb la primera pilota que ha tocat, ha encanonat un xut des de fora l’àrea que Muñoz s’ha empassat (61′).
El mateix migcampista de Tafalla ha provat després amb un tir des de la mitja lluna que ha enviat fora per poc (69′). El definitiu 2-0 ha arribat a cinc minuts pel xiulet final, quan Emanoel da Silva ha intentat recuperar l’esfèrica però un mal rebot ha deixat tot sol Juan Cámara, qui no ha fallat el mà a mà (84′).