El Principat comptarà amb fins a tres representants a la Copa del Món de la Seu d’Urgell: Doria, Checa i Perelegre

Andorra tindrà una destacada representació a la Copa del Món de piragüisme que arrenca demà a la Seu d’Urgell i que s’allargarà fins diumenge. En aquest sentit, Mònica Doria, Nil Checa i Ona Perelegre seran els tres representants pirenaics en una cita de primer nivell internacional que reuneix l’elit mundial de la disciplina.
En primer lloc, cal esmentar que Doria afronta la competició amb l’objectiu clar de pujar al podi. Tot i que la darrera Copa del Món de París no va ser la seva millor actuació en termes de sensacions i resultats, la palista arriba a la Seu amb la moral reforçada després de proclamar-se subcampiona del món a Oklahoma.
Per la seva banda, Checa es presenta motivat i amb confiança, reforçat per la participació en la mateixa Copa del Món gal·la la setmana passada, la qual li ha servit de rodatge i preparació de cara a aquesta cita. La gran novetat de la representació tricolor és Perelegre, qui amb només 16 anys debuta en una Copa del Món absoluta. La jove palista tindrà l’oportunitat de fer-ho davant el públic de casa, en un escenari immillorable per estrenar-se a l’elit internacional.