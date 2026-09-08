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  • Tiago Olmedo, tricolor fins al 2030. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
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Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra blinda el lateral juvenil Tiago Olmedo, ja en dinàmica de primer equip, fins al mes de juny de l’any 2030

Si bé no ha arribat a debutar, el jove de 18 anys ha estat convocat en els tres primers partits de Segona Divisió, contra el Ceuta, el Celta i l'Eibar

L’FC Andorra ha blindat Tiago Olmedo fins al juny del 2030. El jove lateral de Manresa, encara en edat juvenil, es troba, des d’aquest estiu, en dinàmica del primer equip, «una mostra de la confiança que el club diposita en la seva progressió», han citat des de l’entitat tricolor. De fet, tot i que encara no ha debutat oficialment amb el primer equip, Olmedo continuarà compaginant els entrenaments amb la primera plantilla pirenaica i el conjunt juvenil del Nàstic de Manresa a Divisió d’Honor, mantenint així el seu procés de creixement.

«Ha estat un canvi radical tant en la meva vida com futbolísticament. És una experiència inoblidable que sento que he d’aprofitar al màxim», ha dit el futbolista just després de renovar. «Individualment vull agafar tots els aprenentatges i conceptes que pugui, i espero aportar al màxim perquè el grup vagi el millor possible», ha afegit un Olmedo molt il·lusionat amb el seu present i futur com a tricolor.

Trajectòria

Tota la seva a curta trajectòria l’ha fet a la seva Manresa natal, començant al CE Manresa en categoria cadet per posteriorment fer el salt al Gimnàstic de Manresa fins ara. Enguany, amb el filial tricolor, el jove de 18 anys ja ha disputat un duel, el de la jornada inaugural de la Divisió d’Honor juvenil, en un triomf per 0-1 davant el Racing Zaragoza. Aquesta temporada, a més, ha estat convocat amb l’FC Andorra en els tres primers partits de Segona Divisió, contra el Ceuta, el Celta Fortuna i l’Eibar, sense arribar a disputar minuts en cap d’ells.

L’FC Andorra signa el pitjor inici de curs des que competeix professionalment amb només tres punts de 12 possibles

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