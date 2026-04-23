Del Rio admet que als Jocs Olímpics “és el punt on pitjor ho vaig passar” a causa d’un ambient molt més “magnificat”

Després d’una temporada marcada pel seu debut olímpic a Milà-Cortina i uns mesos després d’aquesta gran fita, la fondista Gina del Rio ha explicat, en una entrevista a aquest mitjà, com va viure aquesta experiència, la més mediàtica de la seva carrera, i com va gestionar la pressió que ella mateixa es va imposar i també la de la resta.
“La veritat és que, als Jocs Olímpics, potser és el punt de la temporada on pitjor ho vaig passar”, ha afirmat del Rio, qui detalla que “quan sents massa pressió et pots bloquejar una mica i no flueixes”. El fet de no arribar en les millors condicions físiques a causa d’un refredat tampoc va ajudar a l’esportista andorrana. “Jo mateixa sabia que no estava en forma perquè no em trobava del tot bé i era més aviat pensar que havia de fer el possible per recuperar-me”, ha detallat.
“Quan sents massa pressió et pots bloquejar una mica i no flueixes” – Gina del Rio
Tornant a l’aspecte mental, del Rio ha assenyalat que “soc la primera que vull fer-ho bé”, tot indicant que aquesta autoexigència, sumada a les expectatives, del seu equip i dels mitjans no van ajudar. “Al final tenim 22 anys i fem el que podem”, ha esmentat. En aquest sentit, ha apuntat que la “pressió pròpia i de l’entorn” és difícil de gestionar, tot condicionat per un escenari olímpic impactant al qual no estava habituada a viure: “Estava acostumada a altres competicions com Mundials, i als Jocs tot és molt més gran, molt més magnificat, amb molta més seguretat i moltes coses que no estàs acostumada a viure”. No obstant això, la fondista ha deixat clar que debutar als Jocs “sempre és positiu” i que “representar a Andorra és una cosa de la qual estic molt orgullosa i agraïda”.
“Jo estava acostumada a altres competicions com Mundials i als Jocs tot és molt més gran, molt més magnificat, amb molta més seguretat i moltes coses que no estàs acostumada a viure” – Gina del Rio
En relació directa amb la seva experiència olímpica, del Rio ha posat en valor la importància de la salut mental. “No només per als esportistes, sinó per a tothom”. En el seu cas, comenta que no ha tingut cap “problema greu”, més enllà de la pressió esmentada, la qual considera “normal que pot sentir qualsevol esportista”. Això sí, creu que és clau tenir “l’opció de treballar-ho”. En aquest context, ha explicat que des del Programa Alt Rendiment d’Andorra (ARA) al qual ella pertany, té accés a un psicòleg. “Crec que està ben estructurat”.
Així, del Rio considera que és important que “aquest treball es faci de manera coordinada amb l’entrenador i l’entorn, perquè potser hi ha coses que tu no veus, però es poden detectar i treballar conjuntament”. De fet, malauradament, aquesta temporada del Rio no va poder comptar amb un psicòleg fins quan tot just començaven els Jocs: “Si aquests acompanyaments els reps abans dels Jocs sempre amb el mateix seguiment, crec que és més fàcil”. Amb tot, aquesta temporada ha sigut un punt d’inflexió per a del Rio quant a prendre consciència sobre la salut mental. “Fins ara tampoc havia tingut la necessitat clara, però potser a partir d’ara sí que ho treballarem més”, ha conclós.