Company: “L’única explicació que trobo és que som anticompetitius en aquests inicis de partit”

La derrota del Barakaldo i l'empat de l'Ourense permeten a l'FC Andorra mantenir-se com a cinquè classificat a quatre punts del quart

Ja diuen que l’ésser humà és l’únic animal que ensopega dues vegades amb la mateixa pedra, i en el cas de l’FC Andorra, fins a més d’un parell. Els tricolor van tornar a encaixar, en aquesta ocasió contra la Reial Societat B, en els minuts inicials, i sembla que no han après la lliçó. “L’única explicació que li trobo és que som anticompetitius en aquests inicis de partit, i això és contraproduent pel resultat i és impossible”, va comentar ‘Beto’ Company després de la desfeta, fent autocrítica i afegint que “hem arrencat uns 25 primers minuts que no són de la categoria”.

Només cal recordar duels com les visites a Salamanca i a Amorebieta. En el primer cas l’Unionistas va vèncer per 3-1 amb dos gols en menys de 25 minuts, mentre que el segon va acabar amb empat però amb els bascs avançant-se als tres minuts del xiulet inicial. “Em sembla increïble que amb la gent que tenim, experta, ens carreguem aquests primers minuts”, va asserir l’entrenador dels pirenaics, deixant clar que després, “quan veiem el partit perdut”, va ser quan es van posar a jugar. “Haurem d’aprendre ja, si no ho hem fet a aquestes alçades, perquè tenim un problema gran i no podem regalar aquestes situacions”, va completar, fent esment que també van tenir accions per guanyar el duel.

Els andorrans, però, mantenen la cinquena plaça de la classificació gràcies a la derrota del Barakaldo –2-1 contra l’Osasuna Promesas– i l’empat de l’Ourense –1-1 contra l’Arenteiro–. Això sí, els ‘txuri-urdin’, quarts, ja es troben a quatre punts. A sis jornades per cloure la fase regular, els tricolor s’enfrontaran a només dos rivals de la part alta, el Nàstic, a casa, i la ‘Cultu’, fora. També es veuran les cares amb la Gimnàstica Segoviana, aquest diumenge a les 12.00 hores a l’Estadi Nacional, l’Osasuna B, el Barça Atlètic i el Sestao River. “Ens importa que en els tres partits fora de casa siguem capaços de ser competitius els 90 minuts, perquè si és així estarem molt a prop de la victòria”, va finalitzar Company.