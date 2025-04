Primera RFEF

L’FC Andorra torna a cedir a domicili amb un mal inici i cau davant el filial de la Real Sociedad

Un inici de partit desfavorable ha condicionat el conjunt tricolor, que ha rebut dos gols en els primers vint minuts

L’FC Andorra ha encaixat una nova derrota fora de casa després de perdre per 2-1 al camp del filial de la Real Sociedad. Un inici de partit desfavorable ha condicionat el conjunt tricolor, que ha rebut dos gols en els primers vint minuts i no ha pogut culminar la reacció malgrat dominar la resta de l’encontre.

Al primer minut de joc, l’equip basc ja s’ha avançat en el marcador, i al minut 20 ha ampliat l’avantatge amb el 2-0. A partir d’aquest moment, l’FC Andorra ha pres el control del partit. Al minut 34, Alende ha retallat distàncies, i abans del descans, els tricolors han buscat insistentment l’empat. El porter Fraga ha evitat el gol en una acció clara de Manu Nieto, i al minut 43 un xut de Cerdà ha sortit llepant el pal.

A la represa, l’equip dirigit per Beto Company ha mantingut l’ambició. Just iniciar la segona part, Juanda ha xutat al lateral de la xarxa. Tot i el bon to inicial, el conjunt local ha aconseguit refredar el joc i els minuts posteriors han transcorregut sense accions destacades en cap de les dues àrees.

Amb la necessitat de buscar l’empat, l’Andorra ha mogut la banqueta amb un triple canvi i ha intensificat la pressió en el tram final. Al minut 73, Álvaro Martín ha tingut la millor ocasió, però el seu xut ha impactat amb la base del pal. Dos minuts més tard, Mikel Goti ha estat expulsat amb vermella directa, deixant el filial basc amb deu homes.

Tot i jugar amb superioritat numèrica, els tricolors també han perdut una peça clau: Lauti ha hagut de ser substituït per molèsties. En els minuts finals, l’Andorra ha buscat l’empat amb una rematada de Clemente desviada i un xut de Villahermosa que Fraga ha tornat a desviar, però sense èxit.

“Ferides de guerra”

Els jugadors tricolor, Lautaro De León i Jesús Clemente, han patit diverses ferides durant el transcurs del partit d’aquest cap de setmana contra la Real Sociedad B. Ambdós han hagut de ser atesos pels serveis mèdics al final de l’encontre.

Lautaro De León ha rebut diverses contusions al rostre, incloent una ferida profunda al llavi, mentre que Jesús Clemente ha requerit punts de sutura a l’orella a causa d’un fort impacte. Totes dues accions han estat conseqüència de jugades del joc.