  • Koldo Álvarez de Eulate, durant un darrer entrenament. | FAF / Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Futbol - Amistós internacional

La selecció enceta dues setmanes de preparació abans de la Nations i ho fa primer contra un rival mundialista

Serà contra l'Iraq, conjunt que ha sorprès el seleccionador, Koldo Álvarez de Eulate, perquè "competeix molt bé i és ordenat tàcticament"

La selecció absoluta encetarà demà les dues darreres setmanes de preparació abans d’obrir la Nations League al setembre. El primer duel serà contra l’Iraq (18.00 hores), conjunt enguany mundialista i que ha sorprès a Koldo Álvarez de Eulate. «Competeix molt bé i és ordenat tàcticament», ha destacat el seleccionador, fent també esment dels molts recursos ofensius que tenen, «sigui per joc directe o arribant per bandes».

Els tricolor tornaran després cap al Principat per a, el dijous 4 de juny a les 19.00 hores, rebre a Liechtenstein al Nou Estadi de la FAF. «Aquest serà el duel important, el qual ens marcarà una mica la guia del que pot ser la Nations. També que és a casa, on crec que és important jugar i conèixer el nostre estadi en aquest sentit», ha mencionat Marc Vales.

El combinat clourà el periple tres dies més tard fent les maletes fins a Pristina, on jugarà davant Kosovo a l’estadi Fadil Vokrri, també a les 19.00 hores. «Estem contents de poder tenir gairebé dues setmanes de feina», ha celebrat Álvarez de Eulate, incidint que prepararan els tres matxs de diferent manera amb la voluntat d’aprofitar per «canviar petites coses» de cara al setembre.

