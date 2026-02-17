Carla Mijares tanca la participació andorrana als Jocs: “Tinc moltes ganes de donar la meva millor versió”

Dimecres serà el torn de Carla Mijares. L’esquiadora andorrana entrarà en acció en l’última prova amb representació tricolor als Jocs Olímpics de Milano-Cortina 2026, amb la disputa de l’eslàlom femení a partir de les 10.00 hores. La segona mànega està prevista per a les 13.30 hores.
Mijares arriba a la cita després d’unes setmanes marcades per la recuperació d’una lesió a la cama que li ha condicionat la preparació. Tot i això, aquest dilluns ha pogut tornar a esquiar i les sensacions han estat prou positives per confirmar la seva presència al portilló de sortida. “Aquests últims dies he anat cada vegada millor. Sí que tenia aquest dolor a la cama que m’ha impedit esquiar tot el que hagués volgut, però he estat treballant en la meva recuperació i cada vegada m’he anat trobant millor, així que estic contenta”, ha explicat.
L’ambient olímpic també ha estat un estímul afegit per a la tricolor. “Porto molts dies aquí abraçada a l’ambient i tot, així que han anat creixent les ganes. Tinc moltes ganes de donar-ho tot. Al final, sé que no arribo potser en el meu millor rodatge, però tinc moltes ganes de donar la meva millor versió”, ha assegurat.
En aquest sentit, també ha destacat la motivació que li han generat els seus companys: “Vaig viure amb molt orgull i molta il·lusió les últimes curses, amb el Joan fent un súper resultat i amb el Xavi fent les seves primeres Olimpíades i amb el paper que va fer, així que això em dona molta motivació per seguir la línia”. Malgrat no arribar en condicions òptimes, Mijares s’ha mostrat confiada: “Estic molt millor de com em notava fa una setmana. Hem fet tot el que hem pogut per arribar en les millors condicions, no està perfecte, però puc córrer”.