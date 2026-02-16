Xavier Cornella assoleix la 21a posició per signar el millor resultat andorrà masculí de la història en eslàlom

Xavier Cornella ha posat el punt final al seu debut a uns Jocs Olímpics amb molt bona nota. L’andorrà ha finalitzat amb un temps acumulat de 2’01.96 per assolir la 21a plaça i, així, signar el millor resultat andorrà masculí de la història en aquesta disciplina. És a dir, ha superat la marca que Roger Vidosa va fer a Torí l’any 2006, sent 27è, fins avui la millor del país.
A la primera mànega, Cornella ha estat 24è amb un temps d’1’03.01, quedant-se a gairebé sis segons de les tres primeres places. Al primer parcial ha marcat un 17.12 (+1.59), al segon 36.70 (+3.69), i al tercer 48.30 (+5.11) per acabar amb el minut i poc final. A la segona baixada, però, ha millorat el crono per ser 21è, a dos segons dels capdavanters. En aquest cas, al primer parcial ha fet un 17.51 (+0.86), al segon 33.89 (+1.47), i al tercer 45.28 (+1.92) per travessar la meta amb un 58.95 final.
“De l’u al 10, estic un 15 de content. És un dia que ni al millor dels somnis, estic molt content amb l’experiència” – Xavier Cornella
El global, com s’ha indicat, l’ha deixat en la mateixa 21a plaça per escriure el seu nom als llibres d’història del Principat. El vencedor de la prova ha estat el suís Loïc Meillard amb un global d’1’53.61, deixant el seu immediat perseguidor, l’austríac Fabio Gstrein, a només 0.35. El podi l’ha completat el noruec Henrik Kristoffersen, a +1.13. Aquests tres esquiadors han estat, a més, els únics en rebaixar l’1:55.00.
“De l’u al 10, estic un 15 de content. És un dia que ni al millor dels somnis, estic molt content amb l’experiència”, ha celebrat Cornella. També ha mencionat que la primera mànega “ha sigut molt complicada”, però que la segona, amb una pista “perfecta” i sense traces, l’ha gaudit moltíssim. El millor de la jornada? Ha dit que seure a la cadira del líder, encara que hagi sigut per poca estona. En darrer lloc, i coneixedor que l’anterior rècord era de Vidosa, “quan l’he vist li he donat una abraçada”.
Història de l’eslàlom
Cornella ha estat el quart representant masculí de la disciplina a uns Jocs Olímpics d’hivern. El primer va ser Carles Font, sent 38è a Innsbruck 1976 i 30è a Lake Placid 1980; seguit Gerard Escoda, qui es va endur el 32è lloc Albertville 1992; i pel ja mencionat Roger Vidosa, 27è a Torí 2006. Ara bé, el millor resultat general en eslàlom el manté Vicky Grau, qui va superar el top20 per ser 19a a Nagano 1998. També va ser a Salt Lake 2002, on va ser 24a. Abans d’ella, la primera tricolor va ser Sandra Grau, 28a a Calgary 1988, i la darrera, Mireia Gutiérrez, 30a a PyeongChang 2018.