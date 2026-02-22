Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El pilot Xavi Cardelús durant la cursa. | William Joly
Motociclisme

Cardelús rescata dos punts a Austràlia després d’una aposta amb pneumàtics condicionada per la pluja canviant

El pilot se situa sisè a tres voltes del final, però l’assecament progressiu de l’asfalt a Phillip Island castiga l’aposta pels pneumàtics de pluja

El pilot andorrà Xavi Cardelús ha tancat el primer cap de setmana del Campionat del Món de Supersport amb una 14a posició a la segona cursa disputada a Austràlia. La prova ha estat marcada per una meteorologia variable, amb la sortida sobre asfalt moll i un tram final amb la pista completament seca.

Davant la incertesa inicial, els equips han hagut de decidir abans d’apagar-se els semàfors. Alguns han optat per pneumàtics llisos, mentre que altres han preferit gomes de pluja. Cardelús s’ha decantat per aquesta darrera opció, assumint el risc que comportava l’evolució del temps.

Durant bona part de la cursa, l’elecció ha semblat encertada. L’andorrà s’ha mantingut en posicions capdavanteres del grup perseguidor i ha arribat a ocupar la sisena plaça quan faltaven tres voltes per al final. No obstant això, a mesura que el traçat s’ha anat eixugant, el rendiment dels pneumàtics de mullat ha disminuït notablement.

Els dos punts situen el pilot setzè provisional abans de la següent cita del calendari a finals de març

Diversos rivals han passat per boxs per canviar rodes quan les condicions han millorat, mentre que l’equip del tricolor ha decidit mantenir-se a pista. Aquesta aposta li ha permès conservar una posició competitiva fins als instants finals, però la degradació de les gomes en asfalt sec li ha fet perdre diverses places en poc més d’una volta, acabant en 14è lloc.

Amb els dos punts sumats, Cardelús ocupa ara la setzena posició provisional del campionat. La propera cita del calendari tindrà lloc a Circuit de Portimão, el cap de setmana del 29 de març.

Xavi Cardelús acaba 16è en l’estrena del Mundial de Supersport 2026 al circuit australià de Phillip Island

