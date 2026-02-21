Xavi Cardelús acaba 16è en l’estrena del Mundial de Supersport 2026 al circuit australià de Phillip Island

El pilot andorrà Xavi Cardelús s’ha classificat 16è en la primera de les dues curses del Campionat del Món de Supersport 2026 disputada aquest dissabte al circuit australià de Phillip Island. En la seva estrena amb Yamaha, Cardelús sortia des de la sisena línia de la graella i ja a la primera volta havia recuperat tres posicions per situar-se en el tercer grup de cursa.
La sortida ha estat positiva per a l’andorrà, que ha anat guanyant terreny fins a enfilar-se fins al dotzè lloc poc abans de la meitat de la prova. Instal·lat en la lluita pels punts, el tricolor s’ha mostrat competitiu en els primers compassos, tot i reconèixer que no podia forçar al màxim per mantenir el ritme.
“Queda clar que aquest no és el resultat ni l’estrena amb Yamaha que volíem, però sabíem que era un escenari possible tenint en compte com han anat els entrenaments previs aquí”, ha valorat Cardelús després de la cursa. El pilot ha explicat que s’ha sentit còmode en el grup inicial, tot i que li ha costat ser prou agressiu per continuar escalant posicions.
Cardelús confia a millorar a la segona cursa i sumar els primers punts de la temporada en la seva nova etapa amb Yamaha
Amb el pas de les voltes, però, el desgast del pneumàtic ha condicionat el seu rendiment. En perdre l’aspiració del grup que lluitava per l’onzè lloc, el ritme ha disminuït progressivament fins a creuar la línia d’arribada en setzena posició, fora de la zona de punts.
“Quan he perdut l’aspiració del grup, la cursa ha anat canviant i m’ha costat molt més. Toca analitzar les dades i veure si demà podem millorar alguna cosa al warm-up i sumar els primers punts de la temporada”, ha afegit.
Al warm-up del matí, l’andorrà havia replicat el seu millor registre del divendres, amb un temps d’1’33.101, quedant a un segon del més ràpid, el turc Can Öncü.
Aquest diumenge 22 de febrer es disputarà la segona cursa del cap de setmana, a partir de les 4.30 hores (hora andorrana), una nova oportunitat perquè Cardelús pugui inaugurar el seu caseller de punts en aquesta nova etapa al Mundial.