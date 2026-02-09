Cande Moreno es mostra positiva tot i el procés de recuperació de sis mesos, i s’espera que torni a esquiar a l’estiu

Cande Moreno emprendrà camí cap Andorra tan aviat com es pugui per començar el procés mèdic i posteriorment la seva recuperació. Cal recordar que ahir va patir una forta caiguda al descens dels Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo, motiu pel qual s’haurà d’operar del lligament creuat del genoll esquerre. Aquesta no serà pas l’única intervenció, ja que també ho farà pel lligament trencat del polze de la mà dreta. Una vegada tot enllestit, començarà un període de recuperació que s’allargarà sis mesos.
Val a dir que l’equip tècnic i mèdic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha estat treballant des del primer moment de la topada “per tal de ser el més ràpid possible en anar superant els passos d’una lesió com aquesta”. És a dir, que primer es va fer la corresponent exploració, informe que ja es troba en mans dels serveis mèdics i que, en tot cas, han determinat que l’operació quirúrgica al genoll no es podrà dur a terme fins que la inflamació es redueixi.
“Avui he passat bastant bona nit”, ha citat la tricolor, apuntant que és la segona vegada que passa per un procés com aquest i mostrant-se positiva. “Fa dos anys que me’l vaig trencar [el genoll] i he tornat més forta, així que realment no és una lesió que em preocupi molt”, ha afegit. Amb tot, ha lamentat perdre’s tres Copes del Món a casa, les quals “em feien molta il·lusió i crec que podia ser realment molt competitiva”.
Segons han indicat des de la FAE, la intenció és que l’andorrana pugui tornar a ficar-se uns esquís a finals del pròxim estiu a Sud-amèrica, “tot i que sempre estarà supeditat tot al procés de recuperació”.
El calendari continua
Els Jocs Olímpics no donen treva, i demà serà el torn novament de Gina del Rio, qui prendrà part a l’esprint en clàssic. Les classificatòries seran a les 09.15 hores, mentre que les finals seran a les 11.45 hores. L’objectiu és entrar al top30, és a dir, a les finals. La tricolor arriba a la prova després de ser 44a als 20 quilòmetres esquiatló, la qual la va deixar amb un regust agredolç, però des del Comitè Olímpic Andorrà (COA) asseguren que aquesta situació ha canviat des de llavors “amb entrenaments positius”.