Jordina Caminal signa un resultat històric en descens en un dia marcat per la caiguda de Cande Moreno

Jornada històrica, però també dura per a l’esquí alpí andorrà als Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo. Jordina Caminal ha assolit el millor resultat de la història en descens femení en una cita olímpica en un dia marcat per la caiguda de Cande Moreno.
Una de freda i una de calenta en la prova de descens que ha començat per a l’equip tricolor amb la lesió de Moreno. En el primer tram del circuit, ha patit una caiguda després de no poder clavar l’aterratge en un dels salts, en els quals el genoll li ha fallat i ha acabat a terra. L’andorrana ha estat evacuada, tot i que està bé, i en les pròximes hores se li faran proves per analitzar l’abast de la caiguda.
“Crec que ho he donat tot i estic orgullosa de mi, però vull tenir un pensament per a la Cande i espero que estigui bé” – Jordina Caminal
Poc després ha estat el torn per a Caminal, qui debutava en uns Jocs Olímpics. La jove ha mostrat un esquí sòlid que li ha servit per aconseguir la 24a posició, la qual cosa suposa el millor resultat de la història d’Andorra en aquesta competició, millorant la 28a plaça de Mireia Gutiérrez a Vancouver l’any 2010.
Després de la prova, Caminal ha tingut unes paraules per a la seva companya i ha destacat confiar en el fet que “no sigui res greu, espero que torni aviat”. En relació amb la seva baixada, ha reconegut que “ha estat un dia difícil, les condicions s’han accelerat moltíssim i avui m’ha sorprès la velocitat. Així i tot, estic molt contenta del que he fet”. En aquest sentit, l’esquiadora ha comentat que “fa 10 dies estava clavada de l’esquena al llit i avui estic aquí”. “Crec que ho he donat tot i estic orgullosa de mi, però vull tenir un pensament per a la Cande i espero que estigui bé”, ha completat.